إنفينيكس تطلق رسميا هاتف Note 12i..بسعر مناسب ومواصفات رائعة..



Note 12i Note 12i

أطلقت شركة إنفينيكس Infinix الصينية، العلامة التجارية التقنية المعروفة بإطلاق الهواتف الذكية ذات الأسعار المناسبة، هاتفا جديدا يسمى Infinix Note 12i والذي يعد أقل تكلفة مقارنة بهاتف Infinix Note 12.



وبحسب ما ذكره موقع Gsmarena التقني، ينطلق هاتف إنفينيكس الجديد Infinix Note 12i، بشاشة كبيرة بقياس 6.82 بوصة، من نوع IPS LCD وبجودة عرض 1640 × 720 بكسل، وتدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز.



سعر ومواصفات هاتف إنفينيكس Infinix Note 12i

ويعمل هاتف إنفينيكس Infinix Note 12i بواسطة معالج من إنتاج شركة ميدياتك التايوانية من نوع Helio G85، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت.

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وزودت إنفينيكس هاتف Infinix Note12i، بكاميرا خلفية مزدوجة تمتاز بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.6 ، مصحوبة بعدسة aux بدقة 2 ميجابكسل، تدعم القدرة على تسجيل مقاطع فيديو بدقة 1440 بكسل بمعدل 30 إطار في الثانية، إلى جانب كاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابكسل.ويحتوي هاتف إنفينيكس Infinix Note12i على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن بسرعة 18 وات، يتم شحنها عبر منفذ USB-C، ويعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 12.ويتوفر هاتف إنفينيكس Infinix Note 12i، في 3 ألوان هي: الأسود والأزرق والذهبي، مقابل سعر حوالي 245 دولارا (أي ما يعادل 4500 جنيه مصري).