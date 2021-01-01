إنفينيكس تطلق رسميا هاتف Note 12i..بسعر مناسب ومواصفات رائعة..

أطلقت شركة إنفينيكس Infinix الصينية، العلامة التجارية التقنية المعروفة بإطلاق الهواتف الذكية ذات الأسعار المناسبة، هاتفا جديدا يسمى Infinix Note 12i والذي يعد أقل تكلفة مقارنة بهاتف Infinix Note 12.
وبحسب ما ذكره موقع Gsmarena التقني، ينطلق هاتف إنفينيكس الجديد Infinix Note 12i، بشاشة كبيرة بقياس 6.82 بوصة، من نوع IPS LCD وبجودة عرض 1640 × 720 بكسل، وتدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز.
سعر ومواصفات هاتف إنفينيكس Infinix Note 12i
ويعمل هاتف إنفينيكس Infinix Note 12i بواسطة معالج من إنتاج شركة ميدياتك التايوانية من نوع Helio G85، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت.
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