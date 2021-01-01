رينج روفر تكشف عن سبورت 2023 المعاد تصميمها بالكامل



رينج روفر رينج روفر

تدخل سيارة رينج روفر سبورت جيلها الثالث مع موديل 2023، بتصميم أكثر فخامة وقاعدة عجلات أطول وإضافات تكنولوجية ورقيمة محدثة.



وفقا لموقع "كار آند درايفر" المتخصص في السيارات والنقل، تنوي شركة "جاجوار لاند روفر" من خلال موديل 2023 لسيارتها الأكثر شعبية وشهرة على الإطلاق، رينج روفر سبورت أن تحافظ على عملائها وقدرتها التنافسية من خلال إخضاعها لإعادة تصميم بالكامل وكأنها تخلص فئة سبورت من أول وجديد في ثوبها المطور، لتكون أكثر انسيابية وبخطوط بسيطة و بقاعدة عجلات أطول بمقدار 3 بوصات إضافة مجموعة من المحتويات الجديدة لتوسيع جاذبيتها.



يتمتع إصدار رينج روفر سبورت 2023 الخاص بالولايات المتحدة الأمريكية بنظام الدفع الكلي وناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات. تنقسم التشكيلة إلى أربعة مستويات من التجهيز المختلفة- P360 SE و P400 SE Dynamic و P440e Autobiography و P530 First Edition - ولكل منها مجموعة نقل حركة معينة. بالنسبة لفئتي رينج روفر سبورت SE و رينج روفر سبورت SE Dynamic فهما تشتركان في محرك سداسي الأسطوانات بشاحن توربيني سعة 3 لتر مع مكونات هجينة بقوة 48 فولت.

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فئة تجهيز رينج روفر سبورت P360 تأتي بقوة 355 حصانا وفئة تجهيز رينج روفر سبورت P400 تنتج 395. تحتوي سيارة رينج روفر سبورت P440e على إعداد هايبرد بلج إن يعمل بالكهرباء يولد 434 حصانًا ، وتوفر بطاريته البالغة 31.8 كيلو وات في الساعة نطاقًا تقديريًا للكهرباء فقط يبلغ 48 ميلًا. يحتوي الطراز رينج روفر سبورت P530 على محرك 8 سلندر مزدوج التوربيني سعة 4.4 لتر بقوة 523 حصانًا وهو نفسه المستخدم في سيارات BMW ، ويمكن أن يصل إلى 60 ميلاً في الساعة في خلال 4.3 ثانية. تقول رينج روفر أيضًا أن المتغير الكهربائي بالكامل سينضم إلى التشكيلة العام المقبل.تزعم الشركة المصنعة أن سيارة "رينج روفر سبورت" الجديدة موديل 2023 ستكون أكثر صلابة عن النسخة الحالية بنسبة 35% وبقاعدة عجلات أطول بمقدار 3 بوصات وهو ما يوفر مساحة إضافية للأرجل في المقاعد الخلفية للمقصورة ، والتي تم إعادة تصميمها أيضًا بمواد وميزات جديدة.يستمتع الركاب في المقاعد الأمامية بميزة المقاعد الكهربائية التي يمكن إعادة ضبطها على 22 وضعية مختلفة متاحة مع وسائد قابلة للتدفئة والتهوية ووظائف التدليك. إلى جانب مجموعة عدادات رقمية مقاس 13.7 بوصة ، تحتوي كل فئة سبورت على شاشة لمس منحنية مقاس 13.1 بوصة تدعم التحديثات عبر الهواء وأوامر Amazon Alexa الصوتية. تعتبر إمكانيات مثل الشحن اللاسلكي و آبل كار بلاي و أندرويد أوتو اللاسلكية قياسية أيضًا. تشمل أفضل الخيارات أنظمة الصوت "ميريديان" مع ما يصل إلى 29 مكبر صوت وما يصل إلى 1430 وات من قوة مكبر الصوت.