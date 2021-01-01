روسيا تحذر ..أي دولة تدخل في عمليتنا العسكرية في أوكرانيا

أعربت موسكو عن استعدادها لـ"الرد بحزم" على محاولة أي دولة للتدخل في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
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وصرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: "ننطلق بالدرجة الأولى من التصريحات التي جاءت من الرئيس (فلاديمير بوتين) منذ 24 فبراير عن استعداد روسيا للرد بأقصى درجات الحسم على أي جهة ستحاول التسلل بطريقة أو أخرى إلى أوكرانيا والتدخل في العملية العسكرية الخاصة التي تجريها القوات المسلحة الروسية هناك حاليا".
وردا على سؤال عن إمكانية اندلاع مواجهة عسكرية مباشرة بين روسيا وحلف الناتو، شدد بيسكوف على أن "جميع الأطراف ترغب في تفادي" هذا السيناريو، مشيرا إلى أن بيانات بهذا الشأن كانت قد صدرت عن كل من موسكو وحلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة، خصوصا على لسان الرئيس جو بايدن.
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