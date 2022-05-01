أودي تنضم لماراثون أسعار مايو

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أودي

أخطرت الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف الوكيل المحلي لعلامة أودي الألمانية في مصر، شبكة وزعيها المعتمدين بقائمة سعرية جديدة لطرازات سيارات أودي موديل 2022 المتاحة في السوق المحلية بمختلف فئاتها.

حيث شملت القائمة الجديدة 9 طرازات؛ تراوحت قيم الزيادة على فئاتها المختلفة ما بين 35 ألف جنيه فقط على طراز A4 ، ووصلت حتى 410 آلاف جنيه على طراز أودي RSQ8.

وتوضح القائمة التالية أسعار سيارات أودي موديل 2022 في مصر:

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المصدر: Egypt Automotive

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