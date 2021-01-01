وكيل رينو رفع أسعار ستيب واي 2022 في مصر ي



ستيب واي 2022 ستيب واي 2022

أعلنت مؤخرا شركة EIM (وكيل رينو في مصر) عن تقديمها فئة جديدة من موديل 2022 من سيارتها رينو ستيب واي التي تنتمي لفئة مركبات SUV وكروس أوفر الرياضية، حيث صاحب هذا التقديم الإعلان عن رفع سعر الفئة الأعلى من هذه السيارة، وبلغت هذه الزيادة 30 ألف جنيه (الزيادة السابقة 10 آلاف جنيه)، وبذلك أصبح سعر السيارة كالتالي:



- فئة SW الجديدة بسعر 290 ألف جنيه.



- فئة SW NAV من 269 إلى 299 ألف جنيه (زيادة 30 ألف جنيه).

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ويحمل هذا الموديل محرك بسعة 1600 سي سي وبقوة 110 حصان، و148 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي، وتبلغ سعة خزان الوقود بهذه السيارة 50 لتر، بينما تبلغ سعة التخزين بحقيبة السيارة الخلفية ما يعادل 320 لتر.أما عن التجهيزات المتاحة بهذه السيارة في مصر فهي كالتالي:- وسائد هوائية أمامية.- نظام المكابح ABS.- نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD.- نظام مانع لإدارة المحرك لحماية السيارة من السرقة.- مقعد سائق قابل لتعديل ارتفاعه يدويا.- مصابيح أمامية هالوجين.- مصابيح أمامية نهارية LED.- مصابيح ضبابية أمامية وخلفية.- سنسور خلفي لركن السيارة.- كاميرا خلفية.- نوافذ أمامية وخلفية كهربائية.- تكييف هواء يدوي.- مرايات جانبية كهربائية.- مثبت سرعة.- عجلة قيادة متعددة الوظائف وقابلة للتعديل مغطاة بالجلد ومزودة بمؤازرة الكترونية (باور ستيرينج).- شاشة 7 بوصة باللمس لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.- نظام ملاحي.- مقاعد مغطاة بالقماش.