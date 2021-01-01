بسبب نقص أشباه الموصلات يجبر بي إم دبليو على إلغاء دعم الهواتف الذكية

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بي إم دبليو

يؤثر النقص المستمر في أشباه الموصلات والشرائح الإلكترونية شركات السيارات على إلغاء ميزات بعض سياراتها.

لفترة من الوقت، ستكون بي إم دبليو مضطرة لإلغاء ميزة دعم الهواتف الذكية من خلال نظامي أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، وأفادت الشركة في بيان أنها ركبت شرائح إلكترونية من مورد جديد ولم تقم بتركيب برامج دعم الهواتف الذكية.

لمنع تكدس السيارات في المصنع فقد قررت الشركة بيعها بالميزات الناقصة على أن تقوم بتوفيرها للعملاء عبر الترقيات عن بعد بحلول نهاية يونيو على أبعد تقدير.

المصدر: سعودى شفت

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