تخطط هيونداي لإنشاء مصنع جديد للسيارات الكهربائية

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أعلنت شركة هيونداي عن خطط لبناء مصنع جديد للسيارات الكهربائية في الولايات المتحدة، وستعلن عن التفاصيل لاحقاً.



في الوقت الراهن، يعتقد أن ولاية جورجيا ستصبح هي مقر المصنع الجديد، ونقلت مصادر مختلفة أن “مناقشات متقدمة قائمة مع مسؤولي الولاية لإنشاء مصنع مخصص للسيارات الكهربائية”.



لم تعلن هيونداي عن الميزانية أيضاً، ولكن المصنع سيكون مخصصاً لتجميع سيارات هيونداي أيونيك 7 ??وكيا EV 9. وقد سبق أن عرضت هيونداي، وكيا المملوكة لمجموعة هيونداي، السيارتين بشكل مستقل سابقاً.