أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 12-5-2022.. وتراجع عيار 21



أسعار الذهب أسعار الذهب

بدأت محال الصاغه التداولات اليومية علي انخفاص طفيف في أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 12-5-2022 في تعاملات سوق الصاغه بمختلف المحافظات ، بعد هبوط الاوقية بالبورصة العالمية للمعادن ليتراجع سعر الذهب اليوم عالميا خلال التعاملات الان ، بنحو 6 دولار للاوقية.



وقال نادي نجيب عضو شعبة الذهب ، ان هبوط الاسعار يأتي نتيجة لقيام المستثمرين بالتخلص من الذهب بعد صعود عوائد السندات الامريكية ليفقد الجرام خمسة جنيهات محليا ، ويبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1180 جنيها للجرام، مقارنة بسعره امس و التى سجلت 1185 جنيها، غير متضمنة المصنعية.



وينشر موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس12-5-2022

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سعر جرام الذهب عيار 24 (1340 جنيها)واضاف عضو شعبة الذهب ان جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر تراجع طفيف ، ليسجل 1340 جنيها، كما انه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.سعر جرام الذهب عيار 21 (1180 جنيه)وهبط سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 على مدار امس وصباح اليوم في التعاملات ليبلغ 1180 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.سعر جرام الذهب عيار 18 (1005 جنيهًا)كما انخفض سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 وهو الأقل سعرا تراجعا محليا ليسجل 1005 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.سعر الجنيه الذهب اليوم (9440 جنيه)وفقد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر أكثر من 40 جنيها ليتراجع ويسجل نحو 9940 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.سعر أوقية الذهب عيار 24وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 41540 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.سعر كيلو الذهب عيار 24وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.340 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1852 دولار بعد هبوطه نتيجة عوامل اخري ابرزها ارتفاع سعر الدولار الامريكي مع استمرار الحرب الروسية الاوكرانيه