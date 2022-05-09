في ختام تعاملات الأربعاء البورصة المصرية تربح 6.1 مليار جنيه

آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › في ختام تعاملات الأربعاء البورصة المصرية تربح 6.1 مليار جنيه

صورة الخبر: البورصة المصرية
البورصة المصرية

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء 11 مايو 2022، وربح رأس المال السوقي نحو 6.105 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 712.204 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر «إيجي إكس 30» بنحو 0.41% ليغلق عند مستوى 10855 نقطة، وصعد «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنحو 0.97% ليصل إلى مستوى 1895 نقطة، وقفز «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنحو 0.81% ليغلق عند مستوى 13404 نقطة، كما زاد «إيجي إكس 50» بنحو 0.38% ليغلق عند مستوى 4381 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنحو 0.87% ليغلق عند مستوى 1863 نقطة، و قفز مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنحو 0.94% ليغلق عند مستوى 2834 نقطة.

المصدر: جريده المصدر

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على في ختام تعاملات الأربعاء البورصة المصرية تربح 6.1 مليار جنيه

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
68618

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager