في ختام تعاملات الأربعاء البورصة المصرية تربح 6.1 مليار جنيه

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ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء 11 مايو 2022، وربح رأس المال السوقي نحو 6.105 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 712.204 مليار جنيه.



وارتفع مؤشر «إيجي إكس 30» بنحو 0.41% ليغلق عند مستوى 10855 نقطة، وصعد «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنحو 0.97% ليصل إلى مستوى 1895 نقطة، وقفز «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنحو 0.81% ليغلق عند مستوى 13404 نقطة، كما زاد «إيجي إكس 50» بنحو 0.38% ليغلق عند مستوى 4381 نقطة.



وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنحو 0.87% ليغلق عند مستوى 1863 نقطة، و قفز مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنحو 0.94% ليغلق عند مستوى 2834 نقطة.