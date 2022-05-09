الصندوق الكويتي للتنمية يقدم منحة لربط السكك الحديدية بين مصر والسودان



الصندوق الكويتي للتنمية الصندوق الكويتي للتنمية

وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة التعاون الدولي، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، الموقع في جدة بتاريخ 7-4-2022؛ للإسهام في إعداد دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية لمشروع ربط السكك الحديدية بين مصر والسودان.



ويهدف المشروع الى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وترسيخ التعاون بين جمهورية مصـر العربية وجمهورية السـودان، بناء على وثيقة التعاون في مجال الربط السـككي، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون في هذا المجال عبر تأهيل وتجديد السكك الحالية وتجهيز البنية التحتية اللازمة مع تمديد أي مسـافات جديدة لتحقيق التكامل الاقتصـادي والاجتماعي وفتح مجالات عديدة للتنمية المستدامة بين البلدين.



كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق المبسط بين جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة التعاون الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية فيما يتعلق بمشروع تطوير خط سكة حديد طنطا – المنصورة – دمياط؛ من أجل تطوير حركة الركاب والبضائع، وتحسين ظروف السلامة المرورية، بالإضافة إلى التحكم في تكاليف التشغيل.

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ووافق مجلس الوزراء أيضا، على قيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بالتعاقد مع شركة "بوناترانس" التشيكية لتوريد عدد 600 ديسك عجل جرارات G.E.