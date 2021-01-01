تعرف على فوائد جل الألوفيرا للبشرة



جل الألوفيرا للبشرة جل الألوفيرا للبشرة

فوائد جل الألوفيرا للبشرة



يعد جل الألوفيرا مصدرا غنيا بالعناصر المهمة منها فيتامين أ وب وج وه، إضافة إلى مجموعة من الأحماض الأمينية والمواد المضادة للأكسدة التي تعود على البشرة بالعديد من الفوائد، بإمكانك التعرف فيما يلي على أبرز فوائد جل الألوفيرا للبشرة،



ترطيب البشرة، يتميز جل الألوفيرا بقوامه الخفيف وقدرته العالية على الترطيب البشرة.

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تلطيف البشرة المتهيجة، من فوائد جل الألوفيرا للبشرة الحساسة هي احتواؤه على خصائص تساعد على تبريد وتهدئة البشرة المصابة بحروق الشمس أو العدوى أو الاحمرار أو الحكة.علاج مشاكل الجلد الالتهابية، يمتلك جل الألوفيرا خصائص مضادة للفطريات تساعد في علاج مشاكل الجلد الالتهابية كالدمامل الحرارية والخراجات.التقليل من فرصة ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة، مع مرور الزمن تفقد البشرة مرونتها، يمكن أن يساعد استخدام جل الألوفيرا بشكل منتظم في مساعدة البشرة على تعزيز مرونتها والاحتفاظ برطوبيتها وعليه المساعدة على التقليل من فرصة ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة.التقليل من فرصة ظهور حب الشباب، تعد البشرة الدهنية واحدة من أكثر أنواع البشرة عرضة لظهور حب الشباب، من أبرز فوائد جل الألوفيرا للبشرة الدهنية هي قدرته في منع ظهور حب الشباب نظرا لخصائصه المضادة للبكتيريا والالتهابات، وعليه تسريع عملية الشفاء.التخلص من الهالات السوداء والانتفاخات تحت العين، يحتوي جل الألوفيرا على خصائص مضادة للأكسدة التي تساعد في إزالة الهالات السوداء.علاج حروق الشمس، يعد جل الألوفيرا واحد من الطرق الرائعة في علاج حروق الشمس والتهدئة من شدتها، وذلك لتركيبته الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية.علاج الأكزيما والصدفية، تعد الأكزيما واحدة من المشاكل الشائعة التي يعاني منها أصحاب البشرة الجافة، من أبرز فوائد جل الألوفيرا للبشرة الجافة هي قدرته على ترطيب البشرة والتخفيف من الحكة المصاحبة للأكزيما.التخلص من خلايا الجلد الميتة، من أبرز فوائد جل الألوفيرا للبشرة المختلطة هي قدرته على تخليصها من خلايا الجلد الميت، بإمكانك خلط جل الألوفيرا مع المقشر لتخليص البشرة من خلايا الجلد الميتة دون تجريد البشرة من زيوتها الطبيعية.طرق استخدام جل الألوفيرابإمكانك استخدام جل الألوفيرا للبشرة باتباع أحد الطرق التالية،ماسك الألوفيرا للبشرة الجافة والمتقشرةكل ما تحتاج إليه لتحضير هذه الوصفة هو كمية من جل الصبار وزيت اللوز والموز.طريقة التحضيرقم بهرس قطعة الموز بالشوكة.أضف 2 ملعقة كبيرة من جل الألوفيرا إلى الموز مع تقليب المزيج جيدا.قم بإضافة 3 ملعقة كبيرة من زيت اللوز إلى الخليط السابق.اخلط المكونات جيدا إلى حين الحصول على مزيج متجانس.قبل البدء بتطبيق الخليط على الوجه احرص على غسله جيدا لتخلص من أي زيوت أو شوائب على البشرة.قم بتوزيع الخليط على الوجه والرقبة.اترك الخليط على البشرة لمدة 15 دقيقة أو إلا أن يجف تماما.اشطف الخليط بالماء البارد.ماسك الألوفيرا لتوحيد لون البشرةكل ما تحتاج إليه لتحضير هذه الوصفة هو كمية من جل الألوفيرا وماء الورد وحبة خيار.طريقة التحضيرقم بهرس نصف حبة خيار في الخلاط جيدا.قم بإضافة ملعقة صغيرة من ماء الورد و2 ملعقة كبيرة من جل الألوفيرا إلى وعاء الخلط.امزج المكونات السابقة مع بعضها البعض جيدا.قبل البدء بتطبيق الخليط على الوجه احرص على غسله جيدا لتخلص من أي زيوت أو شوائب على البشرة.قم بتوزيع الخليط على الوجه والرقبة.اترك الخليط على البشرة لمدة 15 دقيقة أو إلا أن يجف تماما.اشطف الخليط بالماء الفاتر.ماسك الألوفيرا للتجاعيدكل ما تحتاجين إليه لتحضير الوصفة هو كمية من جل الألوفيرا وبيضة واحدة.طريقة التحضيرقم بخفق البيضة جيدا في وعاء الخلط.قم بإضافة 2 ملعقة كبيرة من جل الألوفيرا إلى وعاء الخلط.اخلط المكونات السابقة إلى حين الحصول على خليط متجانس.قبل البدء بتطبيق الخليط على الوجه احرص على غسله جيدا لتخلص من أي زيوت أو شوائب على البشرة.قم بتوزيع الخليط على الوجه والرقبة.اترك الخليط على البشرة لمدة 15 دقيقة أو إلا أن يجف تماما.اشطف الخليط بالماء الفاتر.نصائح عامة لاستخدام جل الألوفيراللحصول على الفوائد المرجوة من جل الألوفيرا، ينصح باتباع القواعد التالية،استخدام جل الصبار الطازج المستخلص من أوراق الصبار الخضراء.ينصح بعدم تطبيقه على الحروق الشديدة أو الحروق الخطيرة وذلك لدوره في التقليل من قدرة البشرة الطبيعية على الشفاء.تجربة الجل على منطقة صغيرة من البشرة قبل البدء بتطبيقه على كامل الجلد وذلك لتأكد من عدم وجود أي ردود فعل تحسسية ناجمة عن استخدامه.محاذير ومخاطر استخدام جل الألوفيراعلى الرغم من فوائد جل الألوفيرا للبشرة إلا أن له بعض الأضرار والتأثيرات السلبية على البشرة، فيما يلي أبرزها:حرقان أو تهيج في البشرة.ظهور بثور وطفح جلدي حال استخدام الجل على البشرة، غالبا ما يكون ناجماً عن معاناة الشخص من تحسس اتجاه الجل.حكة مزعجة.قد يزيد بعض الالتهابات سوءاً، لذا يفضل تجنب تطبيقه على المناطق الملتهبة من الجلد.يعد جل الألوفيرا كنز من الفوائد الصحية للبشرة نظرا لقدرته في علاج العديد من مشاكل البشرة الجافة والدهنية والمختلطة والحساسة، بإمكانك استخدام جل الألوفيرا على البشرة باتباع أحد الطرق التي قمنا بذكرها مع الأخذ بعين الاعتبار النصائح والمخاطر السابقة.