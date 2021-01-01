8 صفات تجذب الرجل للمرأة وتجعله محبا لها أبرزها الصدق والذكاء..مش بس الشكل..

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توجد بعض الصفات التي يجدها الرجل مثيرة وجميلة في شريكة حياته، والتي تجذبه لها ، ويظل يفكر بها، بل ويغرم بها أيضاً، ويختارها شريكة والتي نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "boldsky" .







8 صفات تجذب الرجل للمرأة



لطيفة



يعتبر اللطف من الصفات المميزة التى يحبها الرجل في شريكة حياته، فهو يحب أن تكون لطيفة ومتواضعة وعلى سجيتها، فالرجال لا يحبون المرأة المتصعنة التي لا تتصرف بطبيعتها ، ويفضلون المرأة الطبيعية.

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صادقةمعظم الرجال يحبون المرأة الواضحة الصريحة التي لا تخفى شيء ، كما إن هذه الصفة لا تتغير، ولا يحبون المرأة الغامضة، ويفضلون المرأة التى على طبيعتها ، و جديرة بالثقة التي يعطيها لها الرجل .واثقة بنفسهاالرجل تلفت انتباهه الفتاة الواثقة من نفسها، ومن لون بشرتها وجسدها وكل شيء، فهذه الثقة تريح الرجل وتجعله يحب شريكة حياته ولكن شريطة ألا تتحول هذه الصفة للغرور، فهم لا يحبون الفتاة المغرورة .ذكيةالرجل يلفت انتباهه الوجه الجميل، كما يلتفت للذكاء، لذلك يفضل المرأة الذكية التي تستطيع طرح حلول وأفكار لمشاكل كثيرة وتدبر أمور منزلها.التواضعالرجال دائماً يحبون المرأة المتواضعة المطيعة التي تحب من حولها و هادئة ، والإبتسامة دائماً على وجهها، لأن التواضع ينم عن عاطفة كبيرة بداخلها، وروحها نقية شفافة .الخجلالرجال يحبون الفتاة الخجولة، وبرغم من إنهم يحبون الفتاة الواثقة من نفسها ولكن هذه الصفة، هي الغالبة التي يفضلها الرجل في المرأة.أنيقةيحب الرجال المرأة الأنيقة، والبسيطة، والمحتشمة في نفس الوقت، والتي لديها حس فنى في اختيار ألوان الملابس وتنسيقها مع المكياج والإكسسورات التي ترتديها .طبيعيةيحب الرجل المرأة الطبيعية الواثقة بنفسها، والتي لاترتدى قناع زائف لتظهر بشخصية أخرى غير شخصيتها أمام الأخرين.