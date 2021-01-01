طرق طبيعية هتساعدك أهمها الزيوت والفاكهة..نصائح للعناية بالشعر المقصف…



العناية بالشعر العناية بالشعر

تعانى الكثيرات من الفتيات من مشكلة تقصف الشعر وتلفه، مما يتسبب في شعور المرأة بالإزعاج والحرج، ولعلاج هذه المشكلة نستعرض في التقرير، طرق طبيعية لعلاج الشعر المقصف، وفقاً لما ذكره موقع " worldmisc ".



طرق طبيعية لعلاج الشعر المقصف



البيض:



يساعد البيض في ترميم الشعر و إعادة بنائه وذلك لاحتوائه على البروتين، من خلال خلط 3ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون مع ثلاث بيضات وملعقة من العسل مع التقليب للحصول على خليط متجانس وبعد الانتهاء من تكوين الخليط يجب وضعه على فروة الرأس وتغطية الرأس بغطاء أو قبعة من البلاستيك ويترك لمدة ثلاثين دقيقة ثم يغسل بماء فاتر وشامبو خفيف.





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زيوت طبيعية ساخنة:الزيوت الطبيعية من أفضل الخطوات التي تساعد في الحفاظ على الشعر وأيضًا قادرة على أن تعيد الشعر إلى حالة أفضل بعد تعرضه للتقصف من خلال خلط مقادير متساوية من زيت الجزر وزيت الليمون وزيت إكليل الجبل وزيت اللافندر وتسخين المزيج على نار هادئة، ثم رفعه من على النار وتركه حتى يبرد، ثم دهن الشعر بالزيت من الجذور حتى الأطراف ثم تغطية الرأس بقبعة من البلاستيك ولف الرأس بمنشفة ساخنة وتركه لمدة ساعة ثم غسل الشعر بالماء والشامبو.موز وأفوكادو:تعتبر الموز والأفوكادو من الفواكه التى تحتوي على عدد كبير من الفيتامينات التي تساعد على تقوية الشعر لذا يجب هرس ثمرة من الموز والأفوكادو مع إضافة نصف ملعقة من زيت اللوز وخلط المكونات جيداً مع بعضها البعض، ثم وضع الخليط على فروة الرأس و تغطية الرأس بقبعة وترك الخليط لمدة ثلاثين دقيقة ثم غسل الشعر بالماء الفاتر.العسل:يجب دهن الشعر بنصف كوب من العسل وتغطية الرأس بغطاء بلاستيك وتركه لمدة تتراوح مابين 20 لـ 30 دقيقة ثم شطف الشعر بالماء الفاتر.