ماذا تشير عادات نومك عن علاقتك بشريك حياتك؟



صورة أرشيفية صورة أرشيفية

كلمات الحب بين الأزواج كثيرة ولا حصر لها، ولكن هناك أفعال تعبر وتصرح عما بداخل الشريك لشريكته والتي تعتبر أقوى من الكلمات التي تخرج من ألسنتهم، ومن ضمن هذه الأفعال ما يقوم بها الشخص بتلقائية، ومنها وضعية الجسد أثناء النوم، فأي تغيير في العلاقة بين الزوجين يؤثر على الفور في وضعية النوم، لذا نستعرض في هذا التقرير، بعض أوضاع النوم للأزواج والتي توضح علاقتهم ببعض وفقاً لما ذكره موقع "Brightside" كما يلي:



وضع "الحوار":



هذا الوضع شائع جدًا بين الشركاء الذين بينهم اتصال قوي ببعضهم البعض ولكنهم ما زالوا بحاجة إلى قضاء المزيد من الوقت معًا والتواصل كثيرًا، وهذا الوضع يكون الزوجين على مقربة من بعضهما وكأنهما يتحدثان سوياً أثناء النوم.



وضع "النجوم":



يستلقي الزوجان على ظهرهم، بينما يضع الآخر رأسه على كتف شريكه، وهذا يدل على أن الزوجين بينهما توافق.

قد يعجبك أيضا...

وضع "مهد الحبيب":مثله مثل وضع النجوم، وعلى الرغم من إنه أكثر حميمية فهو المفضل لدى الأشخاص الذين لا يخشون إظهار مشاعرهم لبعضهم البعض.وضع "الحرية":هو وضع يلجأ إليه الأزواج دون ترتيب بعد أن خاضوا شجارًا كبيرًا، وكل منهما يحتاج إلى مساحة شخصية كبيرة.وضع "ملك السرير":عادة ما يميل الشركاء إلى لف جميع أنحاء السرير وهم أولئك الذين يشعرون بالحاجة إلى تأكيد أنفسهم بدلاً من إظهار مشاعرهم لشريكهم، غالبًا ما يكون سلوكهم في العلاقات أنانيًا للغاية، وهو ما ينعكس في عادات نومهم.وضع "سبونز":تشير هذه الوضعية إلى علاقات متناغمة وعاطفية في نفس الوقت، وتحظى هذه الوضعية بشعبية كبيرة خلال السنوات القليلة الأولى من الزواج، و عادة ما يلعب أحدهم دورًا مهيمنًا في مثل هذه العلاقات، بينما يشعر الشريك الآخر بالحماية.وضع "عناق الساق":تعتمد هذه الوضعية على ملامسة قدم الشريك الأخر، مما يدل على وجود انسجام أسري وتبادل الثقة بينهم.