ماذا تشير عادات نومك عن علاقتك بشريك حياتك؟

كلمات الحب بين الأزواج كثيرة ولا حصر لها، ولكن هناك أفعال تعبر وتصرح عما بداخل الشريك لشريكته والتي تعتبر أقوى من الكلمات التي تخرج من ألسنتهم، ومن ضمن هذه الأفعال ما يقوم بها الشخص بتلقائية، ومنها وضعية الجسد أثناء النوم، فأي تغيير في العلاقة بين الزوجين يؤثر على الفور في وضعية النوم، لذا نستعرض في هذا التقرير، بعض أوضاع النوم للأزواج والتي توضح علاقتهم ببعض وفقاً لما ذكره موقع "Brightside" كما يلي:
وضع "الحوار":
هذا الوضع شائع جدًا بين الشركاء الذين بينهم اتصال قوي ببعضهم البعض ولكنهم ما زالوا بحاجة إلى قضاء المزيد من الوقت معًا والتواصل كثيرًا، وهذا الوضع يكون الزوجين على مقربة من بعضهما وكأنهما يتحدثان سوياً أثناء النوم.
وضع "النجوم":
يستلقي الزوجان على ظهرهم، بينما يضع الآخر رأسه على كتف شريكه، وهذا يدل على أن الزوجين بينهما توافق.
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