فى البنوك المصرية الدولار يتراجع "11 قرشا" أمام الجنيه

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اسعار العملات

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصرى، ببداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس 12-5-2022، بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلا انخفاضا بالبنك الأهلي المصرى وبنك مصر بمقدار "11 قرشا" وسجل 18.34 للشراء، 18.40 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ18.45 للشراء، 18.51 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 18.35 جنيه للشراء، 18.42 جنيه للبيع، مقابل سعر أمس كان بـ18.45 جنيه للشراء، 18.53 جنيه للبيع

وفى بنك الإسكندرية سجل 18.35 جنيه للشراء، 18.42 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 18.32 جنيه للشراء، 18.41 جنيه للبيع.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
18.32 جنيه للشراء.

18.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
18.34 جنيه للشراء.

18.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
18.35 جنيه للشراء.

18.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
18.34 جنيه للشراء.

18.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
18.35 جنيه للشراء.

18.42 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
18.35 جنيه للشراء.

18.42 جنيه للبيع.

المصدر: اليوم السابع

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