حضري أطباق المكرونة لأطفالك بطريق مختلفة



حضري أطباق المكرونة لأطفالك حضري أطباق المكرونة لأطفالك





يمكن أن يكون البروكلي إضافة صحية لنظام طفلك الغذائي. يمكنك التفكير في وصفات مختلفة من البروكلي للأطفال لتحضير أطباق البروكلي اللذيذة الغنية بالألياف وفيتامين ج وحمض الفوليك والمواد الكيميائية النباتي ، مثل السلفورافان.



يمكن سلق البروكلي الطازج أو المجمد وخبزه وشويه وتحميصه يمكن أن يوفر استهلاك البروكلي كجزء من نظام غذائي متوازن العديد من الفوائد الصحية للطفل. إليك وفقا لموقع بولد سكاى الهندي وصفة سهلة وسريعة لعمل طبق مكرونة صحى بالبروكلى

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سوف تحتاجين:50 ج مكرونة (مطبوخة)1 كوب زهيرات بروكلي (مطهوة على البخار)1 كوب جبن شيدر (مبشور)1 كوب حليب كامل الدسم أو حليب جوز الهند1 ملعقة كبيرة زبدة غير مملحة1 ملعقة كبيرة دقيق القمح الكامل أو الدقيق الخالي من الغلوتيننصف ملعقة صغيرة مسحوق ثومنصف ملعقة صغيرة مسحوق بصل½ ملعقة صغيرة رقائق فلفل أحمرنصف ملعقة صغيرة مسحوق فلفل أسودملح للتذوقطريقة تطبيق الوصفة:1-تذوب الزبدة في وعاء على نار خفيفة.2-مع تسخين الزبدة ، أضيفي دقيق الذرة عن طريق الخفق المستمر لضمان عدم تشكل كتل.3-يُضاف الماء والحليب ويُخفق بقوة لعمل مزيج ناعم شبه سميك مثل الصلصة.4-أضيفي المكرونة والملح ومسحوق الثوم ومسحوق البصل ورقائق الفلفل الأحمر والفلفل الأسود. يُطهى المزيج على نار خفيفة لمدة عشر دقائق مع التحريك من حين لآخر.5-يُضاف الجبن والبروكلي ويُطهى المزيج حتى يصبح كثيفًا وناعمًا.6-أطفئ النار وانقل المكرونة والجبن إلى وعاء التقديم وقدميها ساخنة مع الكاتشب أو الصلصة المفضلة.يمكنك إضافة الخضار المفضلة لطفلك إلى هذه الوصفة لتعزيز عدد العناصر الغذائية بشكل عام.