الأهلي يطالب كاف باستضافة نهائي الأبطال بالقاهرة

طلب النادي الأهلي من الاتحاد المصري لكرة القدم التقدم وبشكل عاجل ارسال طلب للاتحاد الإفريقي، لاستضافة المباراة النهائية لدوري الأبطال، استنادًا إلى انسحاب السنغال من سباق التنظيم، وهو ما كان يجب الإعلان عنه منذ فترة، عملًا بمبدأ الشفافية حتى يتقدم آخرون بدلًا منها.
واوضح الأهلي في بيانا له بأن قرار كاف بإسناد تنظيم المباراة لملعب بعينه جاء بوصفه العرض الوحيد.
وأكمل الأهلي في بيانه بأنه للعام الثاني على التوالي يستضيف هذا الملعب ذات الحدث، وهو ما يخالف العدالة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية الأربعة التي تتنافس في الدور قبل النهائي للبطولة.
وأردف المارد الأحمر:"إذ بات نادٍ بعينه هو المستفيد دون غيره من قرار الاتحاد الإفريقي ويلعب النهائي حال تأهله على ملعبه ووسط جماهيره، وذلك يتنافى مع قواعد اللعب النظيف".
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