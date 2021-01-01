منذ اندلاع الحرب مع أوكرانيا مقتل أول مدني روسي

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الحرب في أوكرانيا


أفادت تقارير صحفية بأن مدنيا في روسيا لقي حتفه للمرة الأولى نتيجة القصف عبر الحدود من أوكرانيا، وفقًا للسلطات الروسية.

وحسب "سي إن إن" الأمريكية، قال حاكم منطقة بيلجورود، فياتشيسلاف جلادكوف، إن "شخصا واحدا قتل خلال قصف قرية سولوخي".

يشار إلى أن “سولوخي” هي قرية تبعد عشرة كيلومترات عن الحدود الأوكرانية.

وقال جلادكوف "سيتم نقل سكان قرية سولوخي إلى مكان آمن تحت قيادة رئيس المقاطعة فلاديمير بيرتسيف ورئيس الوزارة الإقليمية لحالات الطوارئ سيرجي بوتابوف".

وشهدت منطقة بيلجورود عدة انفجارات في الأسابيع الأخيرة يبدو أنها ناجمة عن صواريخ وقنابل. ولم تؤكد أوكرانيا أو تنفي مسؤوليتها عن التفجيرات.

وفي الأسبوع الماضي قال جلادكوف إن خمسة منازل دمرت في قرية أخرى هي نيخوتييفكا.

وقال حينها: "اليوم هناك ما يقل قليلا عن 30 شخصا متبقين في المستوطنة'. لقد قمنا بالفعل بإجلاء معظم الناس إلى بر الأمان".

المصدر: "سي إن إن"

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