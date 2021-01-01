لـ الشيف علاء .. طريقة عمل البامية باللحمة

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البامية باللحمة


تعد البامية من أكثر الخضروات المفيدة للصحة لاحتوائها على قدر كبير من الفيتامينات والأملاح المعدنية التى تحسن وظائف أعضاء الجسم وتعمل على رفع المناعة.

ولكى تتمنكى من عمل البامية بمذاق شهي ومميز، نقدم لك طريقة عمل البامية باللحمة بخطوات الشيف علاء الشربيني

مقادير طاجن البامية باللحمة:
نصف كيلو لحمة ضانى
نصف كيلو بامية
نصف كيلو طماطم
صلصة طماطم
بصل مفروم
ثوم مفروم
ملح
فلفل أسود
كمون
بهارت
مكعب مرق
سمن

طريقة عمل البامية باللحمة

فى حلة على النار بها القليل من السمن قومي بتشويح الثوم ثم ضعي فيها البامية وقلبيهم جيدا ثم ضعي عليهم كمية أخرى م الثوم والبصل وقلبيهم جيدا.
في حلة أخرى بها ماء مغلى على النار ، اسلقي اللحمة ثم ضعي جزر وبصل وكرات وملح وحبهان وورق لورا وبهارات لحمة وفلفل أسود ثم ضعي على البامية مع الطماطم وصلصة الطماطم وقلبي بشكل جيد
ضعي التوابل على البامية مثل الملح والفلفل الأسود والبهارات والكمون ومكعب مرقة واتركيها تتسبك جيدا وعندما تنضج اللحمة ضعي عليها البامية وضعيها فى طاجن وادخليه فرن ساخن على 180 درجة لمدة 25 دقيقة وتقدم فور النضج.

المصدر: elbalad

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