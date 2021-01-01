لـ الشيف علاء .. طريقة عمل البامية باللحمة

تعد البامية من أكثر الخضروات المفيدة للصحة لاحتوائها على قدر كبير من الفيتامينات والأملاح المعدنية التى تحسن وظائف أعضاء الجسم وتعمل على رفع المناعة.
ولكى تتمنكى من عمل البامية بمذاق شهي ومميز، نقدم لك طريقة عمل البامية باللحمة بخطوات الشيف علاء الشربيني
مقادير طاجن البامية باللحمة:
نصف كيلو لحمة ضانى
نصف كيلو بامية
نصف كيلو طماطم
صلصة طماطم
بصل مفروم
ثوم مفروم
ملح
فلفل أسود
كمون
بهارت
مكعب مرق
سمن
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!