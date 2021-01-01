تعرف على الأنواع من الأسماك التي لا يفضل تناولها

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حذر الدكتور أحمد حسن أبوهاشم وكيل وزارة الصحة بمحافظة بورسعيد، من تناول سمكة الأرنب، وذلك بعد تسمم أسرة كاملة بعد تناولها.



وتعد سمكة الأرنب من أكثر أنواع السمك خطورة، فسمها يرتكز بـ3 أماكن، وهي تحت الجلد، وقرب الأحشاء، بجانب النخاع، كما أن كمية السموم بداخلها كافية للتسمم والقتل أيضا، فهي لا تتأثر بالطهي أبدا، وكبد السمكة أيضًا سام جدا، ويمكن أن يظهر تأثير السم بعد تناول سمكة الأرنب بساعتين.

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ومن أكثر أنواع السمك خطورة التي لا يفضل تناولهاتحتوي أنواع مختلفة من الأسماك والمحار على سموم حيوية سامة ، حتى لو تم طهيها جيدًا، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، فإنه يعتبر خطرًا غير معترف به للمسافرين ، وتحديداً في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية.بعض الأسماك - الهامور ، الباراكودا ، ثعبان البحر ، سمك الحفش ، سمك القاروس ، النهاش الأحمر ، العنبرولا ، الماكريل ، أسماك الببغاء ، أسماك الجراح ، وسمك الزناد - يمكن أن تسبب تسمم سيغاتيرا.ويوصي مركز السيطرة على الأمراض بعدم تناول ثعبان البحر أبدًا، تشمل الأنواع الأخرى من الأسماك التي قد تحتوي على السم في أوقات غير متوقعة سمك القاروص ومجموعة واسعة من الشعاب المرجانية الاستوائية وأسماك المياه الدافئة، الأسماك التي تحتوي على هذه السموم لا تبدو سيئة أو رائحتها أو مذاقها، والطبخ أو النقع أو التجميد لا يقضي على السم.وعادة ما تعتمد الأعراض على كمية السم في لحم السمك المبتلع وكذلك في الفرد، تظهر الأعراض عادة في غضون 10 إلى 45 دقيقة ، ولكن نادرًا ما قد يحدث رد فعل متأخر يتراوح من 3 إلى 24 ساعة.ومن أشهر الأعراضالتنميل حول الفم ، والإحساس بالوخز في اللسان والفم هي سمات مبكرة يتبعها الغثيان والقيء في بعض الأحيان.وقد يحدث أيضًا صداع وزيادة إفراز اللعاب وإسهال في وقت لاحق ، هناك صعوبة في البلع ، وصعوبة في التنفس ، وشلل عضلي ، وعدم القدرة على الكلام أو المشي ، وقد يتبعها الموت.