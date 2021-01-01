استخدامات غير متوقعة للقرفة



القرفة القرفة



القرفة من التوابل اللذيذة والعطرية بشكل لا يصدق، تم تقدير الخصائص الطبية للقرفة منذ آلاف السنين، تشتهر القرفة بقدراتها على خفض نسبة السكر في الدم.



كما تعمل القرفة أيضًا على خفض نسبة السكر في الدم من خلال عدة آليات أخرى ، إلى جانب آثارها المفيدة على مقاومة الأنسولين.



وتحتوي القرفة على مركب الكومارين ، وهو مركب يعمل كمضاد ممتاز للتخثر ويمكن أن يساعد في تخفيف الالتهاب لذلك ، فإن تناول هذه التوابل يمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب الناتج عن حالات الالتهاب بشكل عام، يمكن استخدام القرفة لعلاج البثور وحب الشباب والرؤوس السوداء والسعال والصداع والتهاب الحلق والأرق أيضًا .

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فوائد القرفة1. معطر للفم : بمضغ القرفة ، يمكنك محاربة رائحة الفم الكريهة وتنظيف الفم، القرفة ، على عكس النعناع ، تقتل الجراثيم التي تسبب رائحة الفم الكريهة بدلاً من إخفاءها، يقلل مضغ علكة القرفة بدلاً من النعناع من بكتيريا الفم بنسبة 50?.2. مادة حافظة للأغذية : الخصائص المضادة للفطريات الموجودة في القرفة تساعد في الحفاظ على الطعام ، لذا فإن بقايا القرفة تدوم لفترة أطول، عند إضافة القرفة إلى أي وصفة ، ستلاحظ أنها تساعد بالفعل في منع التلف عن طريق إبطاء نمو البكتيريا.3. معطر الغرف : يمكن إضافة زيت القرفة العطري إلى مصباح بارد، عندما تضيء الضوء ، سوف تملأ رائحة القرفة الغرفة، يمكنك أيضًا غلي بضع ملاعق من المسحوق مع بعض شرائح البرتقال وترك الرائحة تملأ المنزل، بعد ذلك ، قم بنقع الماء مع القرفة وقرون الفانيليا لصنع معطر هواء طويل الأمد باستخدام القرفة.