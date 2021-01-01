طرق الوقاية من سرطان المعدة

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صورة الخبر: سرطان المعدة
سرطان المعدة


تعرف المعدة بأنها بيت الداء، لأن إصابتها بأى مشكلة صحية لا تؤثر على الجهاز الهضمى فقط بل تؤثر على أماكن عديدة فى الجسم، لذا فإن معرفة طرق الوقاية من أخطر الأمراض التى تهدد المعدة، تحمى الإنسان من مشكلات صحية كثيرة.

ويعد سرطان المعدة من أخطر الأمراض التى تصيب هذا الجزء الحساس والهام من جسم الإنسان، لذا من المهم معرفة أهم السبل التى تساعد فى الوقاية منه.

ذكر موقع “mayoclinic ” أهم النصائح التى تساعد فى الوقاية من سرطان المعدة ، وهى:

الحفاظ على وزن صحي:

إذا كنت تعاني من زيادة الوزن أو السمنة فتحدث إلى طبيبك حول استراتيجيات تساعدك على إنقاص الوزن واسعَ لإنقاص الوزن ببطء وثبات بمقدار 1 أو 2 رطل في الأسبوع.

اختر نظامًا غذائيًا مليئًا بالفواكه والخضروات:

حاول دمج المزيد من الفواكه والخضروات في نظامك الغذائي كل يوم واختر مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات الملونة.
قلل كمية الأطعمة المالحة والمدخنة التي تتناولها:

احمِ معدتك عن طريق الحد من هذه الأطعمة وتوقف عن التدخين حيث يزيد من خطر الإصابة بسرطان المعدة بالإضافة إلى العديد من أنواع السرطان الأخرى، وقد يكون الإقلاع عن التدخين صعبًا للغاية ، لذا اطلب من طبيبك المساعدة.

اسأل طبيبك عن خطر إصابتك بسرطان المعدة:

تحدث مع طبيبك إذا كان لديك خطر متزايد للإصابة بسرطان المعدة. وقد يفكر الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي قوي للإصابة بسرطان المعدة في إجراء اختبارات ، مثل التنظير الداخلي ، للبحث عن علامات الإصابة بسرطان المعدة.

المصدر: موقع “mayoclinic ”

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