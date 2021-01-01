أنواع دوالي الساقين وطرق العلاج



دوالي الساقين دوالي الساقين



الدوالي مرض شائع يصيب العديد من الأشخاص ويحدث نتيجة إصابة الأوردة بقصور في عمل الصمامات الموجودة بداخلها مما يسبب حدوث انتفاخ لها وتورم وتجمع للدم بكميات كبيرة وهو ما يظهر من خلال الساق واضحاً باللون الأزرق الداكن أو الأحمر مما يؤثر سلبياً على الشكل الجمالي للساقين، وليس هذا فحسب فهي تؤثر على المريض أثناء المشي أو الوقوف لفترات طويلة.



وكشف الدكتور وليد الدالي استشاري جراحات الأوعية الدموية والقدم السكري، أن السيدات أكثر عرضة للإصابة بالدوالي بمقدار الضعف عن الرجال، كما إن الدوالي لها العديد من الأنواع ودرجة الإصابة بها تختلف من شخص لآخر وبالتالي العلاج أيضا يختلف بالتبعية.



وأشار الدكتور وليد الدالي إلي أن هناك نوعين من الدوالي منها ما هو أكبر من 3 مل ويحدث من خلالها ارتجاعات في صمامات الأوردة السطحية في الساق وهذا النوع يسبب ألم للمريض وتورم في الساق والإحساس بالثقل وإهمال علاج هذا النوع يتسبب في حدوث جلطات بالأوردة وحكة وقرح.

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وأوضح الدكتور وليد الدالي أن النوع الثاني من الدوالي عبارة عن شعيرات دموية بسيطة تشوه مظهر الساق كثيراً وتظهر واضحة لكت لا تسبب أي ألم أو مضاعفات قد تحدث.وكشف الدكتور وليد الدالي على إن هناك ثلاثة طرق للعلاج فيمكن العلاج بالليزر ويمكن العلاج بالحقن ويمكن بتقنية جديدة متطورة تسمى "كلاكس" وهذا يتوقف على ما يقرره الطبيب حسب حالة كل مريض.