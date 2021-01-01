الأوقاف تحدد موعد انطلاق المسابقة العالمية الـ29 للقرآن الكريم



وزير الأوقاف وزير الأوقاف



اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف موعد عقد المسابقة العالمية للقرآن الكريم التاسعة والعشرين ليكون يوم 4 فبراير 2023م الموافق 13 رجب 1444هـ، وكلف الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم بعمل خطة التصفيات المحلية المؤهلة للمشاركة في هذه المسابقة والإعداد الجيد والمبكر لها.



وفى سياق متصل، يفتتح وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة الدورة العلمية الدولية لاتحاد الإذاعات الإسلامية ، بحضور كل من الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية ، والدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية السبت المقبل بمشاركة نخبة ممتازة من رؤساء ووكلاء ومديري الإذاعات الإسلامية وكبار المسئولين و المذيعين بها بإجمالي (25) مشاركا من واحد وعشرين دولة ولمدة عشرة أيام.



وتتناول الدورة لقاءات ومناقشات علمية لكوكبة من كبار العلماء والخبراء في شتى المجالات العلمية والثقافية بجمهورية مصر العربية ،منهم:

1ـ أ.د/ محمد مختار جمعة (وزير الأوقاف)

2ـ أ.د/ شوقي علام (مفتي الجمهورية)

3ـ أ.د/ على جمعة (مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء)

4ـ أ.د/ محمد عبدالرحمن الضويني (وكيل الأزهر الشريف)

5ـ أ.د/ عبدالله النجار ( عضو مجمع البحوث الإسلامية)

6ـ أ.د/ سامي عبد العزيز ( عميد كلية الإعلام الأسبق)

7ـ أ.د/ أحمد حسين (عميد كلية الدعوة بالقاهرة)

8 ـ أ.د/ سامي الشريف (عميد كلية الإعلام بالجامعة الحديثة)

9ـ أ.د/ عوض إسماعيل ( عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية)

10ـ أ./ محمد نوار ( رئيس الإذاعة المصرية)

11ـ أ.د/ هيثم الحاج على (رئيس الهيئة العامة المصرية للكتاب)

12ـ أ.د/ رمضان حسان ( رئيس قسم البلاغة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية)

13ـ د/ محمود الفخراني (مساعد معالي وزير الأوقاف لشئون الامتحانات والتدريب)

14ـ د/ هاني تمام (أستاذ الفقه المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية)

15ـ د/ هشام عبدالعزيز (رئيس القطاع الديني بالأوقاف)

16ـ د/ أيمن أبو عمر (وكيل الوزارة لشئون الدعوة بالأوقاف)



فيما تنطلق الأحد المقبل الدورة التدريبية الدولية لعدد (70) إماما من أبناء كازاخستان، وتستمر ليوم الخميس الموافق 19/ 5/ 2022م في تمام الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت مصر، وذلك عبر برنامج (ZOOM).



ويحاضر فيها كوكبة متميزة من أساتذة جامعة الأزهر الشريف، وتتناول المحاضرات مناقشات في الكتب الآتية: (قواعد الفقه الكلية، وضوابط الفتوى ، ومفاهيم يجب أن تصحح، وأساسيات اللغة العربية).

