خطوات سهلة لعمل تسريحة ذيل الحصان



لعمل تسريحة ذيل الحصان لعمل تسريحة ذيل الحصان



تسريحة الشعر مهمة لأنها تجعل الفتاة لها طلة أنيقة جذابة تجعلها تثق بنفسها، ويوجد تسريحة تحب الفتيات أن تنفذها لا تقل أهمية عن ملابسها ومكياجها فيجب أن تهتم بها، وتعرف ما الشكل الذى تود أن تقوم به، لتكون جذابة وأنيقة. وقد تحتارين فى تصفيفة شعر متعبة تأخذ معظم وقتك، ولكن يوجد تسريحة شعر سريعة لا تأخذ وقت طويل، وهى ذيل الحصان، نفذيها وأنت ذاهبة لأى مكان، فهى تضفى عليك أناقة وجاذبية، وشكل بسيط وهادئ، و تستطيعين أن تفعليها بنفسك، من هذه الخطوات، وفقاً لموقع "boldsky" لتضمني ثباتها وجمالها :



قسمى شعركِ

إذا أردتِ أن تجعلي شعرك ذيل حصان جيد، عليكِ تقسيم شعرك أولاً، بتققسيم الجزء الأمامى من الشعر وتمشيطه، ثم تمشيط الجزء الباقى هو أيضاً.



اربطيه

وأنتِ تنفذين ذيل الحصان إذا أردت أن يكون لديك أطراف لذيل الحصن، بعد التمشيط الجيد عليكِ أخذ الخصلات الممشطة من الجانبين وربطها بإحكام.

اربطى باقى الشعر

الجزء الباقى من شعركِ غير مقيد، يمكنك ربط هذا الجزء مع الخصلات الجانبية المربوطة، ويجب أن تحرصى على ربطها.

اهتمى بمقدمة التاج

عند مقدمة التاج الأمامى عليكِ عمل تسريحة ذيل الحصان، مشطى المنطقة أولاً ثم اربطيها بعناية.

تدوير الذيل

تستطيعى أثناء تثبيت شعركِ، أن تثبتى الأربطة الأمامية في الخلف، ولفى ذيل الحصان حول نقطة ذيل الحصان وثبتيها، وهذه الخطوات تنفع في الشعر الطويل، ليكون جذابا ورائعا.

