استقرار فى حالة الطقس خلال الـ48 ساعة القادمة



استقرار فى حالة الطقس استقرار فى حالة الطقس



كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى ثبات في حالة الطقس خلال 48 ساعة القادمة حيث من المتوقع أن تسجل القاهرة 30 درجة.



وتابعت صور الأقمار الصناعية : تسود أجواء حارة علي القاهرة والوجه البحرى معتدلة علي السواحل الشمالية شديدة الحرارة علي جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا كما تنشط الرياح علي مناطق من القاهرة الكبري وسيناء.



ويشهد اليوم الأربعاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد ، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد ، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

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وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم سيشهد شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة، ونشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى .وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 18 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 17 درجات، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 20 درجات، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 23 درجات، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة.