ماهي المناطق التى يخدمها مشروع مونوريل 6 أكتوبر؟

آخر الأخباراخبار مصر › ماهي المناطق التى يخدمها مشروع مونوريل 6 أكتوبر؟

صورة الخبر: مشروع مونوريل 6 أكتوبر
مشروع مونوريل 6 أكتوبر


تستمر وزارة النقل المصرية في تنفيذ أعمال تنفيذ مشروع مونوريل السادس من أكتوبر (مونوريل غرب النيل) ، ويعرض اليوم السابع أهم المعلومات عن مشروع مونوريل 6 أكتوبر وأهميته لشبكة النقل بالقاهرة الكبرى.

• يبلغ طول خط مونوريل غرب النيل 42 كم
• ‏ يشمل عدد 13 محطة.
• يربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق العمرانية الجديدة "6 أكتوبر الجديدة"
• ‏يعمل على ربط المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر.
• يخدم التوسعات الكبيرة في مدينة 6 أكتوبر مثل مشروع الإسكان الإجتماعي ومشروعات التنمية جنوب أكتوبر والتوسعات الجنوبية.
• يتكامل مع الخط الثالث لمترو الأنفاق عند محطة وادي النيل ومع القطار الكهربائي السريع "العلمين – العين السخنة" في محطة نقابة المهندسين بالسادس من أكتوبر.

المصدر: youm7

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على ماهي المناطق التى يخدمها مشروع مونوريل 6 أكتوبر؟

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
71006

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager