ماهي المناطق التى يخدمها مشروع مونوريل 6 أكتوبر؟

تستمر وزارة النقل المصرية في تنفيذ أعمال تنفيذ مشروع مونوريل السادس من أكتوبر (مونوريل غرب النيل) ، ويعرض اليوم السابع أهم المعلومات عن مشروع مونوريل 6 أكتوبر وأهميته لشبكة النقل بالقاهرة الكبرى.
• يبلغ طول خط مونوريل غرب النيل 42 كم
• يشمل عدد 13 محطة.
• يربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق العمرانية الجديدة "6 أكتوبر الجديدة"
• يعمل على ربط المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر.
• يخدم التوسعات الكبيرة في مدينة 6 أكتوبر مثل مشروع الإسكان الإجتماعي ومشروعات التنمية جنوب أكتوبر والتوسعات الجنوبية.
• يتكامل مع الخط الثالث لمترو الأنفاق عند محطة وادي النيل ومع القطار الكهربائي السريع "العلمين – العين السخنة" في محطة نقابة المهندسين بالسادس من أكتوبر.
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