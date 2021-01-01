ماهي المناطق التى يخدمها مشروع مونوريل 6 أكتوبر؟



مشروع مونوريل 6 أكتوبر مشروع مونوريل 6 أكتوبر



تستمر وزارة النقل المصرية في تنفيذ أعمال تنفيذ مشروع مونوريل السادس من أكتوبر (مونوريل غرب النيل) ، ويعرض اليوم السابع أهم المعلومات عن مشروع مونوريل 6 أكتوبر وأهميته لشبكة النقل بالقاهرة الكبرى.



• يبلغ طول خط مونوريل غرب النيل 42 كم

• ‏ يشمل عدد 13 محطة.

• يربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق العمرانية الجديدة "6 أكتوبر الجديدة"

• ‏يعمل على ربط المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر.

• يخدم التوسعات الكبيرة في مدينة 6 أكتوبر مثل مشروع الإسكان الإجتماعي ومشروعات التنمية جنوب أكتوبر والتوسعات الجنوبية.

• يتكامل مع الخط الثالث لمترو الأنفاق عند محطة وادي النيل ومع القطار الكهربائي السريع "العلمين – العين السخنة" في محطة نقابة المهندسين بالسادس من أكتوبر.

