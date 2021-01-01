نصائح ذهبية لشحن هاتفك الأندرويد بسرعة فائقة



شحن هاتفك الأندرويد شحن هاتفك الأندرويد

تعتبر البطارية هي العمود الفقري لأي هاتف حيث إنها هي المتحكمة في عدد ساعات تشغيله لذلك من أكبر العوامل التي يركّز عليها أي شخص يريد شراء هاتف ما هي قدرة البطارية، فالبطارية لا تقل أهمية أبدًا عن نوع المعالج وسعة ذاكرة الوصول العشوائي رام ونظام التشغيل الذي يعمل به الهاتف حيث أن البطارية الضعيفة تعطلك بشكل كبير عن أداء مهامك اليومية بسبب نفاذ الطاقة منه في أوقات تحتاج الهاتف بها.







وعلى الرغم من أن قدرة بطارية هواتف أندرويد من أقوى البطاريات التي يمكن أن يتم استخدامها لمدة يومين كاملين فإن الشحن السريع من أهم المتطلبات في هذا العصر لذلك سنوضح بعض التعليمات التي يجب اتباعها من أجل شحن سريع للهاتف بحسب ما نشر موقع howtogeek.

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1- قم بإغلاق الهاتف عند الشحنمن أكثر الحيل البسيطة ولكنها هامة للغاية ولا ينتبه إليها المستخدمون هي إغلاق الهاتف عند الشحن وعدم استعماله إطلاقًا حيث أن عدد المهام الكبيرة أثناء الشحن من خلال فتح التطبيقات والتنزيلات وتشغيل الواي فاي والبلوتوث مع وجود إضاءة عالية في خلفية الشاشة في وقت واحد تبطئ عملية الشحن بشكل كبير جدًا لذلك تحتاج للتخلص من أعباء الهاتف لكي يشحن بسرعة.2- وصل الشاحن بمقبس الحائطمن الأفضل استخدام مقبس الحائط لشحن الهاتف بدلًا من استخدام منفذ USB على جهاز الكمبيوتر أو اللابتوب حيث غالبًا الشحن عن طريق الكمبيوتر أو اللابتوب يكون أبطأ كثيرًا.وإذا كنت تستخدم منفذ USB لشحن هاتفك باستمرار ربما لاحظت وجود رسالة على هاتفك تفيد بأن الهاتف سيشحن ببطء لذلك فإن الشحن عبر مقبس الحائط هو أفضل الحلول.3- لا تستخدم الشاحن اللاسلكيعلى الرغم من أن الشاحن اللاسلكي مريح جدًا إلا أنه لا يتمتع بخاصية الشحن السريع فهو أقل كفاءة بكثير من الشواحن المدعومة بكابل.والسبب الأساسي لبطء الشاحن اللاسلكي هو الطاقة المفقودة بسبب الحرارة بالإضافة إلى عدم توافق الملفات الموجودة في الهاتف مع الملفات الموجودة في الشاحن اللاسلكي، لذلك اذهب دائما إلى الشاحن المزود بكابل فهو الأفضل على الإطلاق.4- استخدم كابل شاحن سريعيعد من أفضل الأشياء التي توفر شحن سريع هو استخدام كابل شاحن سريع لكن بالضروري أن يكون مدعوما من الهاتف حتى لا يتلف البطارية.