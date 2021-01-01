قبل إطلاقه في الهند تسريب هاتف Realme Narzo 50 5G

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صورة الخبر: Realme Narzo 50 5G
Realme Narzo 50 5G

تستعد العلامة التجارية الفرعية Narzo التابعة لشركة Realme لإضافة أجهزة إلى مجموعة 50 الخاصة بها. فبعد ان قدمت الشركة Narzo 50 و Narzo 50A و Narzo 50A Prime و Narzo 50i، يبدو أن هناك أيضًا Narzo 50 5G قادم في الطريق.

تم الكشف عن ذلك من خلال تسريب جديد اليوم، والذي يجلب لنا أيضًا صور عن الهاتف الذكي.

وفقا للصور، يمكننا أن نرى أن Narzo 50 5G يحتوي على كاميرتين خلفيتين. وتقول الشركة إنها ستمتلك أسرع معالج 5G في هذا القطاع وأفضل تقنية تبريد مع الهاتف. كما تقول الشائعات أن المعالج المستخدم هو MediaTek Dimensity 810، وأن الكاميرات الخلفية ستأتي بدقة 13 ميجابكسل + مستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل.

يقال أيضًا أن Narzo 50 5G يحتوي على شاشة لمس FHD + AMOLED بحجم 6.58 بوصة مع معدل تحديث 90 هرتز، وذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين بسعة 128 جيجابايت، وبطارية بسعة 4800 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 33 واط.

سيتم تشغيل الهاتف بنظام Android 12 مع واجهة Realme UI 3.0.

المصدر: بوابه المتميز

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