تعلن ابل وقف إنتاج أجهزة iPod touch بعد مرور 20 عام

أعلنت شركة ابل عن التوقف عن إنتاج أجهزة iPod، بعد إصدارها الأخير iPod touch الذي قدم رسمياً خلال 2019.
وصل خط إنتاج ابل من أجهزة iPod اليوم إلى نهايته بعد مرور 20 عام على إطلاق أول إصدار لشركة ابل من أجهزة مشغل MP3، حيث قررت عملاق التكنولوجيا إيقاف خط الإنتاج بشكل نهائي، على أن تتوفر للمستخدمين عبر منافذ البيع والمتاجر الرسمية حتى نفاذ الكمية.
كانت شركة ابل قد قدمت إصدارها الأخير من أجهزة iPod touch خلال 2019، لذا أشارت الكثير من التوقعات إلى إمكانية وقف إنتاج خط إنتاج الشركة، واليوم تؤكد الشركة بشكل رسمي على إنتهاء خط الإنتاج.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!