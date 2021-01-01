تعلن ابل وقف إنتاج أجهزة iPod touch بعد مرور 20 عام

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iPod touch

أعلنت شركة ابل عن التوقف عن إنتاج أجهزة iPod، بعد إصدارها الأخير iPod touch الذي قدم رسمياً خلال 2019.

وصل خط إنتاج ابل من أجهزة iPod اليوم إلى نهايته بعد مرور 20 عام على إطلاق أول إصدار لشركة ابل من أجهزة مشغل MP3، حيث قررت عملاق التكنولوجيا إيقاف خط الإنتاج بشكل نهائي، على أن تتوفر للمستخدمين عبر منافذ البيع والمتاجر الرسمية حتى نفاذ الكمية.

كانت شركة ابل قد قدمت إصدارها الأخير من أجهزة iPod touch خلال 2019، لذا أشارت الكثير من التوقعات إلى إمكانية وقف إنتاج خط إنتاج الشركة، واليوم تؤكد الشركة بشكل رسمي على إنتهاء خط الإنتاج.

ولقد أكدت شركة ابل على أنها مستمرة في دفع رؤيتها في تصميم أجهزة iPod عبر إصدارات الشركة الأخرى من هواتف الأيفون أو أجهزة الآيباد وأيضاً Apple Watch.

يذكر أن أجهزة iPod إستمرت في دعم المستخدمين خلال الفترة الماضية كمشغل للصوتيات بديل لهاتف الأيفون، في حالة عدم رغبة المستخدم بإستخدام الهواتف أثناء التدريبات الرياضية أو لدعم المستخدمين من الأطفال.

المصدر: بوابه المتميز

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