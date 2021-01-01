تستعد هواوي لإطلاق هاتف Mate Xs 2 للأسواق العالمية في 18 من مايو

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أكدت العملاق الصيني هواوي من خلال إعلان تشويقي جديد على خططها لإطلاق Mate Xs 2 للأسواق العالمية في 18 من مايو.



قدمت شركة هواوي أحدث إصدارتها من الهواتف القابلة للطي Mate Xs 2 خلال الفترة الماضية في السوق الصيني، واليوم تحدد العملاق الصيني موعد لإطلاق الهاتف في أسواق جديدة.



أيضاً من المقرر أن تقدم هواوي كلاً من جهاز MatePad SE، وسوارة Huawei Band 7 إلى جانب ساعة Watch GT3 Pro الذكية خلال الحدث أيضاً في الأسواق العالمية.

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ولقد أطلقت هواوي هاتفها القابل للطي Mate Xs 2 بميزة دعم M Pencil، وإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية التي تتضمن مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، كما يأتي الهاتف بقدرة بطارية 4880 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 66W.من جانب أخر جاءت ساعة Watch GT 3 Pro الذكية بتصميم مميز بحجم أكبر في الشاشة، والتي تدعم رسم تخطيط القلب لمراقبة حالة القلب بدقة أعلى إلا أن توفر هذه الميزة يختلف من سوق لأخر، لذا نترقب إنطلاق حدث هواوي خلال الفترة القادمة لمزيد من التفاصيل.