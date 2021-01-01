تستعد هواوي لإطلاق هاتف Mate Xs 2 للأسواق العالمية في 18 من مايو

أكدت العملاق الصيني هواوي من خلال إعلان تشويقي جديد على خططها لإطلاق Mate Xs 2 للأسواق العالمية في 18 من مايو.
قدمت شركة هواوي أحدث إصدارتها من الهواتف القابلة للطي Mate Xs 2 خلال الفترة الماضية في السوق الصيني، واليوم تحدد العملاق الصيني موعد لإطلاق الهاتف في أسواق جديدة.
أيضاً من المقرر أن تقدم هواوي كلاً من جهاز MatePad SE، وسوارة Huawei Band 7 إلى جانب ساعة Watch GT3 Pro الذكية خلال الحدث أيضاً في الأسواق العالمية.
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