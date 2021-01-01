اعرف الطريقة..كيف تحصل على اتصال أفضل للانترنت..

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إذا كنت تواجه مشكلات في النطاق العريض، فهناك احتمال كبير أنك وضعت جهاز التوجيه الخاص بك في المكان الخطأ، قد يكون اختيار المكان المناسب أمرًا صعبًا، خاصةً عندما تكون محدودًا بالاختيار بناءً على مكان وصول الكبل الرئيسي إلى منزلك.



لكن خبيرًا من موقع USwitch كشف لصحيفة The Sun عن الأماكن التي قد يزيد فيها الكثير من الأمور سوءًا.



1. تجنب وضعها في الخزائن

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أجهزة توجيه WiFi ليست بالضبط أجمل الأشياء، لذا فلا عجب أن يحاول بعض الناس وضعها بعيدًا في خزانة، لاسيما القيام بذلك يمكن أن يكون له تأثير سيء على اتصال المستخدم.وقال نك بيكر خبير النطاق العريض: "ربما يكون هذا هو الخطأ الأكثر شيوعًا"."يعني الاحتفاظ بها في خزانة أو في صندوق أسفل الدرج أو بعيدًا عنك أنك تحجب معظم إشارة WiFi مباشرة."2. اختر موقعًا مركزيًايبث جهاز التوجيه اللاسلكي الخاص بك الإشارة في جميع الاتجاهات، لذا كلما كانت أكثر مركزية كان ذلك أفضل.من الأفضل أن تكون بالقرب من منتصف منزلك قدر الإمكان، ثم يمكن أن تصل إلى أكبر عدد ممكن من المناطق المختلفة.إن وضعه في مكان ما مثل حافة النافذة يرسل إشارة إلى الخارج، ومن الواضح أنه لا فائدة لأي شخص.3. لا تضعه بالقرب من حوض للأسماكإذا كان لديك حوض للأسماك فتجنب وضع جهاز التوجيه بجواره مباشرةً."إذا كان هناك حوض للأسماك في الغرفة فستكون بخير ، فلن يمتص كل موجات الراديو ، بل سيعيقه مثل أي قطعة أثاث أخرى."4. الكهربائية الكبيرة تتدخل أيضاالشيء نفسه ينطبق على التلفزيون الخاص بك - خاصة إذا كان لديك هوائي.كذلك إذا كان جهاز التوجيه الخاص بك في المطبخ ، فتأكد من عدم قربه من الميكروويف ، حيث سيؤدي ذلك إلى تعطيل الاتصال حقًا.5. المشعات الكبيرةيجب أن تكون المشعات بالفعل علامة حمراء كبيرة لكونها خطر الحريق.في حين أن الحرارة لن تؤثر على الاتصال في حد ذاته ، إلا أنها ستؤدي فقط إلى قطع جهاز التوجيه.6. تحقق من سرعة النطاق العريض لديك أولاًقبل بذل كل جهد لتحريك جهاز التوجيه الخاص بك، تأكد من أن المشكلة ليست خدمة النطاق العريض الفعلية.حذر نك: "يجب أن تكون قادرًا على معرفة عدد الأشرطة الموجودة على جهازك، لذا إذا كانت الأشرطة ممتلئة، فقد تكون هناك مشكلة في اتصالك الفعلي بالنطاق العريض"."لذا قبل سحب جميع الأسلاك وتحريكها في أرجاء المنزل، تحقق مما إذا كانت شبكة WiFi لديك قوية وقم بإجراء اختبار سرعة."