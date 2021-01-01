اعرف الطريقة..حافظ على نظافة موبايلك يوميا..

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حافظ على نظافة موبايلك

يتجاهل العديد من أصحاب الهواتف الذكية التنظيف اليومي للجهاز، وحتى أولئك الذين يقومون أحيانًا بمسح شاشة أجهزتهم الذكية لا يفعلون ذلك دائمًا بشكل صحيح، مما يؤدي إلى تعطله سريعا حسبما نقلت العربية نت.

قال كبير المهندسين في SberService، سيرجي سيدورينكو، إنه من الأفضل استخدام مناديل مبللة خاصة لتنظيف شاشة الهاتف الذكي، وقطعة قماش من الألياف الدقيقة للمسح النهائي، لأن استخدام مثل هذه المناديل سيجنب تلف الشاشة.

كما نصح باستخدام الأوقية البلاستيكية من أجل حماية الشاشة من الخدوش، وعدم استخدام الكحول للتنظيف، لأن الكحول ولو قامت بتسريع التنظيف والتلميع ولكنها تسبب تلف الجهاز من الداخل.

كذلك أضاف أن من المرور الضرورية تنظيف الموصلات بانتظام، "يمكنك النفخ بأمان من خلال الموصل، ويوصي بعدم استخدام الأشياء المعدنية، لأنها يمكن أن تسبب تلفًا ميكانيكيًا أو تقصر عمر المسامير داخل الموصل".

أما عن تنظيف مكبرات الصوت فينصحك بالقيام بهذا الأمر بنفسك، وكل ما تحتاجه فرشاة أسنان، أو استخدام مناديل مبللة بمعقم كحولي، والتي يمكن أن تكون بمثابة مذيب للأوساخ، ولكن من المهم ألا يدخل السائل إلى الداخل، بل يذوب الأوساخ الموجودة على سطح الشبكة الواقية فقط. ولا تسمح بأي حال من الأحوال بدخول الكحول إلى السماعة.

المصدر: السلطة

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