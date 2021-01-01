GetContact قدر يسرق معلوماتك الشخصية!



GetContact GetContact

حذّرت الأجهزة الأمنية الروسية مواطنيها من التعامل مع عدة تطبيقات على هواتفهم المحمولة، حيث تهدد سرية معلوماتهم الشخصية، ومن بين هذه التطبيقات “GetContact”، الذي يستخدمه مئات الملايين حول العالم.



شهد GetContact إعجاب الجمهور العالمي، وتداولت العديد من المنشورات عبر السوشيال ميديا، وسط تعجب واحتفاء من أصحاب الحسابات لتعرفهم على الأسماء التي يطلقها عليهم الأصدقاء وجهات اتصالهم الأخرى.



هل يسرق تطبيق GetContact معلومات المستخدمين؟

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يثير GetContact فضول المستخدمين حيث يمكنهم من حظر المكالمات غير المرغوب فيها، إضافة إلى معرفة ما يطلق الناس عليهم في هواتفهم المحمولة.يأتي GetContact بشكلٍ مجاني بالكامل، ويطلب فقط السماح بالوصول إلى جهات الاتصال وبيانات الهاتف والصور، وعناوين البريد الإلكتروني وحسابات التواصل الاجتماعي، دون وجود أي ضمانات للحماية.تقول شركة الأمن الروسية، “إن GetContact يعمل على أساس قانوني هش للغاية، ما أدى إلى حظره في العديد من البلدان حول العالم، وسيتم حظره في روسيا في أقرب وقت بعد التأكد من انتهاكه للخصوصيات”.كيف تعرف أن هاتفك تعرّض للقرصنة الإلكترونية؟يؤكد الخبراء أنه لا يوجد شخص محمي في عالم الإنترنت، حتى أن الأمر وصل إلى اختراق واحد من مديري أكبر شركات البرمجة في العالم، لذلك يجب أن تفحص هاتفك وحواسيبك بين الحين والآخر للاطمئنان.وهناك بعض الخطوات الأساسية التي يمكنك اتباعها للتعرُّف على ما إذا كانت أجهزتك تم السيطرة عليها أم لا، وهي:إذا كانت أجهزتك الموصلة بالإنترنت بدأت تعمل ببطء ملحوظ، بشكل مفاجئ.البلوتوث يعمل من تلقاء نفسه.انت تعرف درجة حرارة هاتفك في الأوقات الطبيعية، فإذا زاد الأمر عن الحد، فقد تكون تحت خطر القرصنة.زيادة استهلاك باقة الإنترنت الخاصة بك، قد يكون دليلًا على القرصنة.احمي بياناتك الشخصية من الاختراق عبر الانترنتاحمي هاتفك من الاختراقإذا اكتشفت أن هناك شيئًا غير معتاد في أي من أجهزتك، أو قبل ذلك، عليك اتباع بعض الخطوات السريعة للتمكن من حماية بياناتك من القراصنة، وهي:احرص على تحديث التطبيقات الخاصة بك باستمرار.استخدم التطبيقات التي تستطيع اكتشاف الفيروسات والمحاولات الغريبة في أجهزتك الإلكترونية.امسح كل التطبيقات التي لا تحتاج إليها، واترك فقط الهام منها.