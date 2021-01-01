بعد الزيادة وكيل أودي يعلن عن سعر A3 موديل 2022

من خلال بياناً رسمياً، أعلن وكيل العلامة التجارية أودي في مصر ، الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف EATC ، عن قائمة أسعار جديدة لطرازات أودي بعد زيادة اسعارها.
السيارة أودي A4 موديل 2022 ترتكز على جنوط رياضية يتراوح قياسها بين 17 و 18 بوصة، مع تصميم هندسي متعدد الاضلاع، و مصابيح امامية تتميز بالشراسة تعمل بتقنية LED بالاضافة للمصابيح الخلفية ايضا.
أما عن محرك السيارة أودي A4 موديل 2022 ، فهو مكون من 4 اسطوانات يسع 2000 سي سي متصل بشاحن تيربو، قادر على انتاج قوة 190 حصان و 320 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مدعوم بناقل حركة مكون من 7 سرعات S-TRONIC .
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!