بعد الزيادة وكيل أودي يعلن عن سعر A3 موديل 2022

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صورة الخبر: أودي
أودي

من خلال بياناً رسمياً، أعلن وكيل العلامة التجارية أودي في مصر ، الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف EATC ، عن قائمة أسعار جديدة لطرازات أودي بعد زيادة اسعارها.

السيارة أودي A4 موديل 2022 ترتكز على جنوط رياضية يتراوح قياسها بين 17 و 18 بوصة، مع تصميم هندسي متعدد الاضلاع، و مصابيح امامية تتميز بالشراسة تعمل بتقنية LED بالاضافة للمصابيح الخلفية ايضا.

أما عن محرك السيارة أودي A4 موديل 2022 ، فهو مكون من 4 اسطوانات يسع 2000 سي سي متصل بشاحن تيربو، قادر على انتاج قوة 190 حصان و 320 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مدعوم بناقل حركة مكون من 7 سرعات S-TRONIC .

محرك السيارة وإمكانياتها تجعلها تصل إلى سرعة قصوى 240 كيلومتر في الساعة، كما يمكنها أن تنطلق من نقطة السكون 0 حتى تصل لسرعة 100 كم/ساعة، في مدة زمنية تستغرق 7.5 ثانية.

أسعار السيارات الجديدة… سعر أودي A3 موديل 2022
سعر أودي A3 الفئة الأولى Advanced 680 ألف جنيه.

أما أودي A3 الفئة الثانية S-Line بسعر 760 ألف جنيه.

والفئة الثالثة سبورت باك من أودي A3 موديل 2022 بسعر 760 ألف جنيه.

المصدر: Nile Motors

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