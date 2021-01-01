ارتفاع أسعار سيات أتيكا موديل 2022



سيات أتيكا سيات أتيكا

أعلنت شركة كيان إيجيبت الوكيل المحلي للعلامات التجارية سيات في مصر، عن زيادة أسعار سيات أتيكا موديل 2022 ، وتتراوح قيم الزيادة بين 115 ألف جنيه إلى 130 ألف جنيه على فئاتها الثلاث، وذلك بحسب القائمة السعرية المعلنة من الشركة رسميًا.



وجاءت أسعار الفئة الأولى من سيات أتيكا موديل 2022 بنحو 580 ألف جنيه بدلا من 465 ألف جنيه، بفارق 115 ألف جنيه، وسجلت الفئة الثانية 650 ألف جنيه مقارنة بـ 525 ألف جنيه، بزيادة 125 ألف جنيه، والفئة الثالثة 720 ألف جنيه بدلا من 590 ألف جنيه، بقيمة ارتفاع 130 ألف جنيه.



مواصفات سيات أتيكا موديل 2022

وتأتي سيات أتيكا موديل 2022 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1400 سي سي تيربو، يولد قوة قدرها 150 حصان، و عزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة ثماني السرعات أوتوماتيك.

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وتقدم سيات أتيكا بالعديد من المواصفات القياسية، ومنها مصابيح أمامية Full LED، ومصابيح LED خلفية، وقدمت تصميماً جديداً للصادم الأمامي والخلفي، مع زيادة عرض العجلات الرياضية، كما قدمت سيات أتيكا بعدد من الألوان الجديدة.وتتوفر سيات أتيكا الجديدة بنظام اتصال حديث يتيح الاتصال بالإنترنت، نوظام التحكم الصوتي، كما زودت السيارة بخاصية توصيل الهواتف الذكية من خلال تطبيقات أبل كار بلاي Apple CarPlay وأندرويد أوتو Android Auto، بالإضافة إلى خاصية تدفئة عجلة القيادة.وزودت السيارة بفرامل ABS المانعة للانغلاق وبرنامج EBD لتوزيع جهد الفرامل إلكترونيًا، وخاصية التحكم في الجر، وبرنامج التوازن عند المنحدرات، ونظام الثبات الإلكتروني والتحذير من المسافات بالخلف.