الجيل الجديد من رنج روفر سبورت 2023 بتصميم ومحركات حديثة

كشفت لاند روفر عن سيارة رنج روفر سبورت 2023 المحدثة بتصميمها الجديدة وتقنياتها المنافسة في فئتها مع محرك عالي الأداء.
يلتزم الجيل الجديد من رنج روفر سبورت بأسلوب تصميم العائلة مع لمسة من الحداثة، وتحمل مصابيح نحيلة في المقدمة مع واجهة رياضية بتفاصيلها، ويأتي المقطع الجانبي بسقف منحدر أسود وخطوط أكتاف رياضية ليعطي الهوية الرياضية والديناميكية للسيارة. وفي الخلف تحمل رنج روفر سبورت مصابيح مشدودة للجانبين مع شريط أسود متصل يحمل اسم رنج روفر.
في الداخل، يحصل الركاب على مساحة أكبر من أي وقت مضى مع مقاعد فاخرة تقدم ميزة المساج وخيارات تعديل بـ22 اتجاه، وتوفر السيارة نظام تنقية هواء متقدم، وتأتي بنظام صوتي اختياري فاخر بقوة 1,430 واط مع 29 سماعة من ميريديان هاي فاي، كما توفر ميزة إلغاء الضوضاء. يحصل السائق علة لوحة عدادت رقمية قياس 13.7 إنش وعلى شاشة وسطية قياس 13.1 إنش للتحكم بمعظم ميزات السيارة وتوفر أيضاً نظام أمازون أليسكا للأوامر الصوتية.
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