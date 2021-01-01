الجيل الجديد من رنج روفر سبورت 2023 بتصميم ومحركات حديثة



رنج روفر سبورت رنج روفر سبورت

كشفت لاند روفر عن سيارة رنج روفر سبورت 2023 المحدثة بتصميمها الجديدة وتقنياتها المنافسة في فئتها مع محرك عالي الأداء.



يلتزم الجيل الجديد من رنج روفر سبورت بأسلوب تصميم العائلة مع لمسة من الحداثة، وتحمل مصابيح نحيلة في المقدمة مع واجهة رياضية بتفاصيلها، ويأتي المقطع الجانبي بسقف منحدر أسود وخطوط أكتاف رياضية ليعطي الهوية الرياضية والديناميكية للسيارة. وفي الخلف تحمل رنج روفر سبورت مصابيح مشدودة للجانبين مع شريط أسود متصل يحمل اسم رنج روفر.



في الداخل، يحصل الركاب على مساحة أكبر من أي وقت مضى مع مقاعد فاخرة تقدم ميزة المساج وخيارات تعديل بـ22 اتجاه، وتوفر السيارة نظام تنقية هواء متقدم، وتأتي بنظام صوتي اختياري فاخر بقوة 1,430 واط مع 29 سماعة من ميريديان هاي فاي، كما توفر ميزة إلغاء الضوضاء. يحصل السائق علة لوحة عدادت رقمية قياس 13.7 إنش وعلى شاشة وسطية قياس 13.1 إنش للتحكم بمعظم ميزات السيارة وتوفر أيضاً نظام أمازون أليسكا للأوامر الصوتية.

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لا تزال رنج روفر سبورت سيارة الأداء الرياضي، وفرت الشركة محرك V8 مستورد من بي إم دبليو ينتج 523 حصان، ويوفر تسارع 0-100 كم/س في 4.4 ثانية وستتوفر أيضاً بمحرك 6 سلندر هجين بالقابس ينتج 434 حصان مع حزمة بطاريات توفر مدى كهربائي يبلغ 113 كيلومتر. كما تتوفر فئات هجينة مخففة وفئات ديزل في الأسواق المختلفة.لأجل قيادة أكثر راحة وسلاسة فقد وفرت لاند روفر نظام تعليق هوائي ونظام توجيه للعجلات الخلفية، ولأجل الطرق الوعرة فسوف توفر السيارة نظام مثبت سرعة نشط مخصص يراقب زوايا الإمالة والانعراج ويغيير السرعة بناءً على ذلك، وستأتي السيارة بميزة الخوض في المياه Wade، والتي ترفع السيارة للأقصى حد وتغلق جميع فتحات التهوية للسماح بخوض مياه بعمق يصل لـ90 سنتيمتر.تأتي السيارة بسعر أساسي يعادل 312,000 ريال في الولايات المتحدة، ويبدأ مما يعادل 456,000 ريال للفئة الرياضية.