الأسعار الرسمية لموديل 2022 من رينو سانديرو هاتشباك

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صورة الخبر: رينو سانديرو هاتشباك
رينو سانديرو هاتشباك

بشكل رسمي أعلنت شركة EIM في مصر باعتبارها الوكيل المحلي لسيارات شركة رينو الفرنسية عن زيادة على سعر سيارتها سانديرو من فئة هاتشباك المتاحة محليا كموديل 2022، حيث كانت هذه الزيادة الثالثة خلال هذا العام (الزيادة السابقة 30 ألف جنيه) وتم الإعلان عنها كالتالي:

- فئة واحدة من 279 إلى 289 ألف جنيه (زيادة 10 آلاف جنيه).

جدير بالذكر أن هذا الموديل من السيارة يتم تقديمه في السوق المحلي بمحرك مكون من 4 أسطوانات تبلغ سعته 1600 سي سي، وقوته 110 حصان، وعزمه 148 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 5 سرعات ينقل قوة الحركة للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).

وتشمل التجهيزات التي يحملها هذا الموديل التجهيزات التالية:

- وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي.

- نظام المكابح ABS.

- نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD.
- إطارات بأطواق (جنوط) بمقاس 15 بوصة.

- قفل مركزي للأبواب.

- مصابيح LED أمامية نهارية.

- مصابيح ضبابية أمامية وخلفية.

- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات.

- تكييف هواء يدوي.

- مرايات جانبية كهربائية.

- كمبيوتر رحلات.

- فرش داخلي من القماش.

- مشغل اقراص مدمجة وراديو ومدخل AUX وUSB وبلوتوث.

المصدر: التوكيل

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