زياده جديده على أسعار رينو ميجان 2022 ..



رينو ميجان 2022 رينو ميجان 2022

شهدت الفترة الماضية تقديم شركة EIM وكيل شركة رينو الفرنسية في مصر لزيادة سعرية جديدة على سيارتها ميجان 2022 المتاحة محليا بست فئات، حيث تم الإعلان عن أسعارهم ومواصفاتهم كالتالي بعد الزيادة:



- فئة فيجن من 369 إلى 384 ألف جنيه (زيادة 15 ألف جنيه).



- فئة داينامك من 409 إلى 424 ألف جنيه (زيادة 15 ألف جنيه).

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- فئة سيجنتشر من 429 إلى 444 ألف جنيه (زيادة 15 ألف جنيه).- فئة داينامك (محرك تربو) من 439 إلى 454 ألف جنيه (زيادة15 ألف جنيه).- فئة سيجنتشر (محرك تربو) من 469 إلى 484 ألف جنيه (زيادة 15 ألف جنيه).- فئة سيجنتشر بلس (محرك تربو) من 509 إلى 524 ألف جنيه (زيادة 15 ألف جنيه).جدير بالذكر أن الفئات من الأولى إلى الثالثة من هذا الموديل يتم تقديمهم محليا بمحرك 4 أسطوانات بسعة 1600 سي سي، وهو بقوة 115 حصان وعزم 156 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من فئة CVT ينقل قوة المحرك للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).أما بالنسبة للفئات من الرابعة إلى السادسة فهم مزودين بمحرك 4 أسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وهو بسعة 1300 سي سي وبقوة 150 حصان، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 7 سرعات ينقل قوة المحرك للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).أما بالنسبة لمواصفات وتجهيزات الفئات الخمسة لموديل 2022 من رينو ميجان فهي كالتالي:فئة أولى فيجن 1600 سي سي:- وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي.- نظام المكابح ABS.- نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD.- نظام ثبات الكتروني للسيارة.- نظام مساعد للسائق في صعود المرتفعات.- سنسور خلفي للمساعدة في ركن السيارة.- مثبت سرعة.- قفل مركزي للأبواب.- مصابيح ضبابية.- مصابيح أمامية LED نهارية.- شاشة رقمية 4.2 بوصة بين عدادات السيارة.- نظام تحكم صوتي بعجلة القيادة متعددة الاستخدامات.- بلوتوث.فئة ثانية دايناميك 1600 سي سي:وتشمل التجهيزات السابقة مضافا إليها التالي:- سنسور أمامي.- عجلة القيادة متعددة الاستخدامات مغطاة بالجلد.- تكييف هواء أوتوماتيكي ثنائي النطاق.- شاشة 7 بوصة باللمس لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.- نظام ملاحي.- نظام لدخول السيارة بدون مفتاح (مفتاح ذكي).- نظام لتشغيل المحرك بدون مفتاح.فئة ثالثة سيجنتشر 1600 سي سي (فئة جديدة):وتشمل التجهيزات السابقة مضافا إليها التالي:- 6 وسائد هوائية.- مصابيح أمامية LED.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 17 بوصة.- فتحة سقف بانوراميه.- شاشة 9.3 بوصة باللمس لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.- سنسور لفتح باب الصندوق الخلفي للسيارة أوتوماتيكيا.- كاميرا خلفية.- شاشة 10.2 بوصة بديلة للعدادات التقليدية بالسيارة.- إضاءة داخلية متعددة الألوان.- 3 أنظمة للقيادة (اقتصادي – مريح – رياضي).- مكابح يد كهربائية.فئة رابعة دايناميك 1300 سي سي تربو:وتشمل نفس تجهيزات الفئة الثانية مع تغيير المحرك للفئة الثانية تربو من المحركات.فئة خامسة سيجنتشر 1300 سي سي تربو:وتشمل نفس تجهيزات الفئة الثالثةالجديدة مع تغيير المحرك للفئة الثانية تربو من المحركات.فئة سادسة سيجنتشر بلس 1300 سي سي تربو:وتشمل التجهيزات السابقة مضافا إليها التالي:- نظام لتحذير السائق عند مغادرة السيارة لحارتها.- نظام مساعد لركن السيارة ذاتيا.- نظام لعرض البيانات أمام السائق على مستوى الرأس.- مقعد للسائق قابل للتعديل كهربائيا مع خاصية التدليك.- مقاعد امامية بخاصية التدفئة.- فرش داخلي من الجلد.