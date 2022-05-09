سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر



اسعار الذهب اسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب ، اليوم الأربعاء، استقرارا، متأثرا بتعاملات البورصة العالمية التي سجلت 1842 دولارا للأوقية.



سعر الذهب اليوم في مصر

سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 810 جنيهات.



وسجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 1011جنيها.

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كما سجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 1180جنيها.فيما سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 1348جنيها.أسعار سبائك الذهب اليومسجلت سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 5900 جنيه.وسجلت سبيكة الذهب وزن 10 جرامات نحو 11800جنيه.كما سجلت سبيكة الذهب وزن 20 جراما نحو 23600 جنيه.سعر الجنيه الذهبسجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 9490 جنيها.يُضاف إلى سعر الجرام تكلفة مصنعية الذهب، وتختلف من منتج لآخر.مواصفات الذهب:يتنوع الذهب على عدة عيارات صُنِّفت وفقاً لنسبة الذهب في كل كيلو، أغلاها عيار 24 لوجود أعلى نسبة للذهب به تبلغ 99%.الذهب القديملا صحة لما أثير ببعض المواقع الإخبارية، وتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن توقف عمليات بيع وشراء المشغولات الذهبية التي تم دمغها بالطرق التقليدية "القلم" مع سعي وزارة التموين استبدالها بالدمغة بالليزر، وذلك " تماشيا مع تطورات العصر".مؤشرات البورصة:تتحرك مؤشرات البورصة بين لونين هما: الأخضر ويعني الارتفاع والمؤشر الأحمر يعني الهبوط.تعاملات البورصة العالمية :سجلت العقود الآجلة للذهب 1842 دولارا للأوقية، بعدما ارتفع الذهب أمس مع استقرار الدولار، مما دفع بعض المستثمرين لشراء المعدن النفيس قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكي التي قد تؤثر على قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن أسعار الفائدة.