الإحصاء: صادرات مصر الزراعية ترتفع لـ مليارى و930 مليون دولار بنهاية 2021



الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تطور الصادرات المصرية من السلع الزراعية، بنهاية العام الماضي 2021، حيث بلغت القيمة الإجمالية لصادرات مصر نحو ملياري و930 مليون دولار بنهاية العام، بينما كانت ملياري و693 مليون دولار بنهاية عام 2020، بزيادة بلغت 237 مليون و74 ألف دولار.



وقالت البيانات التي حصل "اليوم السابع" على نسخة منها إن قائمة الصادرات تضمنت كلا من صادرات الفاصوليا البيضاء وبلغت قيمتها 119 مليون و649 ألف دولار بنهاية عام 2021، مقابل 84 مليون و13 ألف دولار في العام السابق له 2020، بزيادة بلغت 35 مليون و636 ألف دولار، إلى جانب الصادرات من الليمون الطازج بقيمة بلغت 44 مليون و393 ألف دولار بنهاية 2021، مقابل 42 مليون و220 ألف دولار عام 2020، بزيادة بلغت نحو مليوني 173 ألف دولار.



وشهدت صادرات مصر الوطنية ارتفاعا كبيرا في الفترة الأخيرة، حيث بلغت القيمة الإجمالية للصادرات نحو 3 مليارات و988 مليون دولار في شهر يناير الماضي، بينما كانت ملياري و965 مليون دولار في شهر يناير عام 2021، بزيادة بلغت مليارا و22 مليون دولار، وكانت صادرات الوقود على رأس القائمة خلال هذا الشهر، حيث بلغت نحو مليار و245 مليون دولار في يناير الماضي، مقابل 693 مليونا و153 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 552 مليونا و494 ألف دولار، يليها الصادرات المصرية من السلع تامة الصنع والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو مليار و582 مليون دولار في يناير الماضي، مقابل مليار و343 مليون دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 238 مليونا و703 آلاف دولار.