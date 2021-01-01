كيف تخزنه بشكل جيد؟هل العسل يفسد؟



العسل العسل

العسل هو غذاء أساسي متعدد الاستخدامات يمكن استخدامه لصنع كل شيء من المشروبات والمخبوزات إلى الأطباق المالحة، ويمكن أن تدوم عبوة واحدة شهورًا، إن لم يكن سنوات, ولكن: هل يمكن أن يفسد العسل؟ إذا كان الأمر كذلك، فمتى وكيف تعرف أن عسلك سيئ؟ فيما يلي جميع التفاصيل حول التحلية الذهبية وما إذا كانت تنتهي صلاحيتها، وفقا لما نشره موقع "eatingwell".







ما هو العسل؟

العسل سائل كثيف حلو ينتجه النحل من رحيق النبات، هناك المئات من الأنواع المختلفة من العسل يتم إنتاجها في العالم، ولكل نوع نكهة مميزة خاصة به، يعتمد لون ونكهة العسل على النبات الذي جاء منه الرحيق، كلما كان العسل أغمق كلما كانت النكهة أقوى، أكثر الأنواع شيوعًا هو عسل البرسيم.

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هل العسل يفسد؟ليس صحيحا، يتكون العسل من 80? سكر و 18? ماء، هذه الكمية الصغيرة من الماء تجعله غير مضيافة للبكتيريا والعفن، العسل أيضًا كثيف جدًا، مما يمنع الأكسجين من اختراقه بسهولة، فإن وجود حمض الجلوكونيك يعطي العسل مستوى حمضي قليلًا وهو عائق آخر لنمو الميكروبات.بشكل عام ، العسل لا يفسد ومع ذلك يمكن أن تفسد إذا كانت ملوثة أو تم تخزينها بشكل غير صحيح، إذا كان عسلك يحتوي على عفن مرئي ، أو إذا كانت رائحته مخمرة أو "متقطعة" ، فقد حان الوقت لرميها.ماذا لو تبلور العسل؟من الطبيعي أن يتبلور العسل بمرور الوقت، هذا لا يعني أن العسل قد فسد ، فقط أن بعض السكر قد انفصل عن الماء وتحول إلى بلورات.يمكن تناول العسل المتبلور ، لكن إذا كنت تفضله في حالته السائلة، يمكنك تسخين العسل برفق على نار خفيفة، تأكد من عدم غليان الماء والعسل، لأن درجات الحرارة المرتفعة تقتل الخميرة الجيدة والإنزيمات في العسل.ما هي الخصائص الخاصة التي يمتلكها العسل؟يتكون العسل في الغالب من السكر وليس غذاء كثيف المغذيات، ينتج العسل بشكل طبيعي بيروكسيد الهيدروجين ، وهو نفس المطهر الذي نستخدمه لعلاج الخدوش والجروح والحروق الطفيفة في الماضي ، كان الأطباء يستخدمون العسل كدواء لعلاج المرضى والجرحى، اليوم ، يستخدم بعض الأطباء العسل الطبي لعلاج بعض أنواع العدوى المقاومة للأدوية .بعض النصائح لتخزين العسل:قم بتخزين العسل في حاوية محكمة الإغلاق:من المهم إغلاق غطاء حاوية العسل بإحكام لمنع التلوث من الميكروبات البيئية، يمنع هذا أيضًا العسل من امتصاص الرطوبة الإضافية، المزيد من الرطوبة يعني المزيد من الماء ، مما يسهل نمو البكتيريا.يحفظ في منطقة جافة وباردة:يمكن تخزين العسل في الثلاجة ، لكن هذا سيؤدي إلى تبلوره بشكل أسرع، لا يعتبر التبلور شيئًا سيئًا ، ولكن يجد معظمنا أنه من الأسهل استخدام العسل عندما يكون سائلاً لمنع حدوث ذلك ، من الأفضل الاحتفاظ بالعسل في مكان بارد مثل الخزانة أو المخزن.تجنب انتقال التلوث والمياه:لا تستخدم أبدًا الأواني المتسخة أو المبللة لإخراج العسل من البرطمان، هذا يمكن أن يدعو البكتيريا والعفن غير المرغوب فيه للنمو.