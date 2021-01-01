بعد تعرض قائدها لوعكة صحية راكب يهبط بنجاح بطائرة

هبط راكب ليس لديه خبرة بالطيران بنجاح بطائرة صغيرة في فلوريدا، بعد ظهر أمس، بعد أن عانى قائدها من حالة طبية طارئة.
وحصل هذا الإنجاز في مطار بالم بيتش الدولي بمساعدة مراقبي الحركة الجوية، وفقا لـ WPBF-TV.
وفي التفاصيل، أن راكب طائرة Cessna Caravan، تواصل مع مراقبي الحركة الجوية، قائلا إنه يعاني من وضع خطير، مضيفا: "طائرتي أصبحت غير متماسكة. ليس لدي أي فكرة عن كيفية التحليق بالطائرة".
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