بعد تعرض قائدها لوعكة صحية راكب يهبط بنجاح بطائرة

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صورة الخبر: صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

هبط راكب ليس لديه خبرة بالطيران بنجاح بطائرة صغيرة في فلوريدا، بعد ظهر أمس، بعد أن عانى قائدها من حالة طبية طارئة.

وحصل هذا الإنجاز في مطار بالم بيتش الدولي بمساعدة مراقبي الحركة الجوية، وفقا لـ WPBF-TV.

وفي التفاصيل، أن راكب طائرة Cessna Caravan، تواصل مع مراقبي الحركة الجوية، قائلا إنه يعاني من وضع خطير، مضيفا: "طائرتي أصبحت غير متماسكة. ليس لدي أي فكرة عن كيفية التحليق بالطائرة".

وتم الرد على الراكب من قبل المراقبين، بالقول: "حافظ على مستوى الأجنحة وحاول فقط اتباع الساحل، إما باتجاه الشمال أو الجنوب. نحن نحاول تحديد موقعك".

وساعد المراقبون الطائرة على الهبوط بسلام، على بعد 25 ميلا شمال بالم بيتش في بوكا راتون.

وذكرت المحطة أن المراقبين الجويين وجهوا الراكب إلى الأرض، الذي استطاع أن يؤمن هبوطا آمنا وثابتا.

وعلق خبير الطيران جون نانس، على الحادثة بالقول: "هذه هي المرة الأولى التي أسمع فيها عن إحدى طائرات سيسنا التي هبطت من قبل شخص ليس لديه خبرة في الطيران".

المصدر: روسيا اليوم

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