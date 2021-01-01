نجم الزمالك يوافق على تعديل عقده مع الزمالك

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الزمالك


وافق أحمد سيد زيزو لاعب وسط الزمالك على تعديل عقده مع النادى، والذى يتضمن شرطا جزائيا يسمح له بالرحيل نهاية الموسم الحالى دون موافقة الزمالك، وهى الأزمة التى سيطرت على العلاقة بين اللاعب والنادى خلال الفترة الماضية.

ووعد والد زيزو ووكيل أعماله إدارة النادى بعقد جلسة خلال الفترة المقبلة لتعديل العقد والوصول لصيغة اتفاق بين إدارة النادى واللاعب حال تمسكه بالاحتراف فى الخليج، وفقا للعروض التى تلقاها مؤخرا، لكن ستكون الموافقة على احترافه عن طريق الزمالك.

من ناحية أخرى وضع البرتغالى جيسوالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك يده على بعض نقاط القوة فى فريق إنبى قبل مواجهة الفريقين المقرر لها اليوم، والتى جاء أبرزها سرعة لاعبى الوسط والهجوم وخاصة جون ايبوكا.

وطلب فيريرا من المدافعين عدم ترك مساحات لايبوكا مع الضغط الدائم عليه لأنه يجيد إحراز الأهداف من أنصاف الفرص، كما طلب فيريرا نقل الكرة من الدفاع للهجوم بسرعة وعدم نقل الكرات كثيرا في المنطقة الدفاعية ووسط ملعب الزمالك خوفا من الأخطاء الدفاعية التي تسببت في احراز المنافسين أهدافا في مرمي الزمالك في المباريات الماضية.

المصدر: youm7

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