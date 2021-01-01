ليفربول غير قادر على تجديد عقود صلاح ومانى وفيرمينو



صلاح ومانى وفيرمينو صلاح ومانى وفيرمينو



فجرت تقارير صحفية عن تطورات مثيرة بشأن مستقبل الثلاثى محمد صلاح وساديو مانى وروبرتو فيرمينو مع ليفربول الإنجليزى مع قرب نهاية الموسم الجارى 2021-2022.



وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن هناك صعوبات بالغة تواجه إدارة ليفربول فى طريق تجديد عقود الثلاثى محمد صلاح وساديو مانى وروبرتو فيرمينو دفعة واحدة خلال الفترة المقبلة.



وتنتهى عقود الثلاثى محمد صلاح وساديو مانى وروبرتو فيرمينو مع ليفربول فى يونيو 2023.

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وأضافت أنه مع اقتراب الـ12 شهرا الأخيرة فى عقود صلاح ومانى وفيرمينو، سيكون من الصعب الاحتفاظ بالثلاثة نجوم داخل صفوف الريدز وتجديد عقودهم المنتهية وفقًا لرواتبهم السنوية فى العقد السارى.ويتقاضى محمد صلاح 200 ألف إسترلينى أسبوعيًا، فيما يحصل روبرتو فيرمينو على 180 ألف إسترلينى، أمام ساديو مانى فيبلغ راتبه 100 ألف إسترلينى.وأكملت الصحيفة أن إدارة ليفربول تعلم جيدًا أنه يتعين عليها كسر هيكل الأجور الحالى داخل صفوف الريدز، من أجل الاحتفاظ بالنجم المصرى محمد صلاح هداف الدورى الإنجليزى الموسم الجارى برصيد 22 هدفًا، والذى يقدم موسمًا استثنائيًا مع الفريق على المستوى المحلى والأوروبى.كما أن متطلبات ساديو مانى فى ملف التجديد لن تتأخر كثيرًا بالنظر إلى إنجازاته وأدائه مع ليفربول خلال السنوات الست التي قضاها مع النادي، والأمر نفسه بالنسبة للبرازيلي فيرمينو رغم الإصابات التي ضربته خلال هذا الموسم وأدت إلي إبتعاده عن المشاركة بشكل أساسي في أغلب المباريات وجلوسه احتياطيًا.ويري الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول أن الثنائي محمد صلاح وساديو ماني لاعبين رئيسيين في مستقبل الريدز خلال السنوات المقبلة، بعد تجديد عقده مع النادي لمدة موسمين حتي يونيو 2025.لكن يأتي تعاقد ليفربول مع الكولومبي لويس دياز مؤشرا قويا على اقتراب رحيل ساديو ماني أو فيرمينو نهاية الموسم الجارى، خاصة أن النادى يقترب بقوة من ضم موهبة فولهام الهجومية فابيو كارفالو.وترددت تقارير حول رغبة برشلونة وبايرن ميونخ فى ضم السنغالى ساديو مانى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.