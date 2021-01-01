مفاجأة .. كاف أخطر اتحاد الكرة بالترشح لاستضافة نهائي الأبطال يوم 19 يناير

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نهائي الأبطال


كشف أحمد حسام ميدو مفاجأة كبرى بشأن ملعب نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "تم مخاطبة جميع الاتحادات الوطنية الأفريقية يوم 19 يناير وتم إرسال خطاب لكل الاتحادات يُطلب منهم إذا كان أي ناد مشارك في البطولة يريد تنظيم المباراة النهائية لأي من هذه البطولات لديه فرصة حتى آخر شهر فبراير للتقديم"

ختم: "خطاب كاف وصل للاتحاد المصري لكرة القدم يوم 19 يناير الماضي، وكان يجب على اتحاد الكرة لاستطلاع رغبة الأندية المشاركة قاريا في استضافة نهائي بطولتي دوري الأبطال أو الكونفدرالية، ولكن هذا لم يحدث الاتحاد المصري لكرة القدم تحصل على الجواب ولم يبلغ أحد"

المصدر: elbalad

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