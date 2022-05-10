القوات الأوكرانية تدمر زورق حربي استخدمه الرئيس بوتين .. فيديو

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تدمر زورق حربي استخدمه الرئيس بوتين


أعلنت القوات الأوكرانية أنها دمرت مركبة حربية روسية، كان يستخدمها بوتين لتفقد أساطيله البحرية.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل": “تم تدمير سفينة دورية بيضاء اللون من طراز رابتور بواسطة قنبلة موجهة بالليزر أسقطت من طائرة بدون طيار من طراز Bayraktar TB2 تديرها أوكرانيا بالقرب من جزيرة الأفعى في البحر الأسود”.

وأفادت الصحيفة، أن تلك المركبة كان يستخدمها الرئيس بوتين، لعمليات تفتيش الأسطول في سيفاستوبول وسان بطرسبرج.
https://video.dailymail.co.uk/preview/mol/2022/05/10/8356476520455846655/636x382_MP4_8356476520455846655.mp4

المصدر: صحيفة "ديلي ميل"

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