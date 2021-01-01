

لانشون الفراخ لانشون الفراخ



يعد لانشون الفراخ من أكثر الأطعمة التى يحبها الأطفال والشباب ولكن الأنواع الجيدة منه سعرها مرتفع جدا لذا ترغب النساء فى تعلم طريقة عمل لانشون الفراخ لتوفير الميزانية.



نقدم لكم طريقة عمل لانشون الفراخ بخطوات الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا على قناة سي بي سي السفرة.





مقادير لانشون الفراخ



نصف كيلو صدور دجاج مفرومة

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ملعقة صغيرة بابريكاكوب بقسماط مطحونملعقة صغيرة مستردةملعقة صغيرة بودرة ثومملعقة صغيرة بودرة بصلفستقفلفل ألوانملحفلفل أسودزيتون أخضرطريقة عمل لانشون الفراخ* ضعي الفراخ المفرومة مع البقسماط وبودرة الثوم وبودرة البصل في وعاء بعيد عن النار وقلبيهم جيدا ثم ضعي المستردة و البابريكا وملح وفلفل أسود واستمري فى التقليب ثم ضعي الفلفل الألوان .* افردى الخليط و يضاف الزيتون والفسدق ثم يشكل بشكل اسطواني ويلف بالنايلون ويغلق جيدا من الجانبين ثم يلف بالفويل فوق النايلون ويغلق من الجانبين جيدا.* يوضع في ماء مغلي لمدة ساعة ثم يترك ليبرد بعد ذلك يوضع بالثلاجة حتى يتماسك وصبح لدي لانشون الفراخ بنفس مذاق الأنواع الجاهزة.