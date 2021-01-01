كيف يمكن تجنب مخاطر أشعة الصبغة على العين



أشعة الصبغة على العين أشعة الصبغة على العين



توفيت سيدة تدعى مارينا صلاح بعدما قامت بإجراء أشعة الصبغة على العين، في أحد مستشفيات العيون، وهو ما أثار الذعر بين متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، لذا سنقوم في السطور التالية بذكر مخاطر إجراء أشعة الصبغة على العين، وكيف يمكن تجنبها .







مخاطر ومحاذير يجب معرفتها قبل إجراء أشعة الصبغة على العين



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يتم استخدام صبغة الفلورسين في أشعة الصبغة على العين لكي يتم تصوير العين وتشخيص مشاكل الشبكية التي يسببها مرض السكري، وتنكس مركز الرؤية، أو ما يسمى البقعة، وهو ناتج عن الشيخوخة، وانسداد الأوعية الدموية في شبكية العين، لذلك يطلب الأطباء هذا الإجراء التشخيصي لتقييم حالة شبكية العين بشكل أفضل حتى يمكن علاجها بشكل مناسب.ويمكن أن يؤدي استخدام صبغة الفلورسين لتصوير العين إلى تحقيق بعض الأهداف الطبية، كـ ظهور التفاصيل الدقيقة للدورة الدموية في شبكية العين التي لا يمكن أن تراها الاختبارات الأخرى، وتشخيص وتقييم مجموعة متنوعة من أمراض العيون بما في ذلك الضمور البقعي واعتلال الشبكية، وفقا لما نشر في موقع ويب ميد الطبي.ويمكن استخدام أشعة الصبغة على العين، لتسهيل تشخيص اعتلال الشبكية على أنه مشاكل في الدورة الدموية أو التهاب في شبكية العين، وذلك حتى يبدأ المريض في العلاج بالليزر للعمل على توسيع الأوعية الدموية في حالات إصابة بـ البقعة الصفراء.مارينا صلاحوهناك بعض المخاطر والمضاعفات الناتجة عن أشعة الصبغة على العين؛ حيث يمكن أن يعاني بعض المرضى من غثيان خفيف أو قيء في 2? إلى 4? من المرضى، قد يؤدي رد الفعل التحسسي الثانوي تجاه الفلورسين إلى ظهور طفح جلدي أو أعراض ضيق في الجهاز التنفسي. في حالات نادرة جدًا، يمكن أن تحدث تفاعلات حساسية شديدة ومكثفة لا يمكن مقاومتها.وهناك بعض الاحتياطات قبل إجراء أشعة الصبغة على العين؛ حيث يمكن حظر الفحص بسبب إعتام عدسة العين أو نزيف من الخلط الزجاجي، وهو مادة شبيهة بالهلام تملأ تجويف العين، وفي هذه الحالة لا يمكن الحصول على صور واضحة، في هذه الحالات، إلا بعد إزالة المادة الشبيهة بالهلام ، ومن أبرز الإحتياطات ما يلي :- يجب ألا يستخدم هذا الاختبار الأشخاص المعروف لديهم حساسية تجاه صبغات الفلورسين أو قطرات تمدد حدقة العين.- لمرضى السكر، يجب تناول الأنسولين أو حبوب السكري مع وجبة الإفطار في صباح يوم العملية .