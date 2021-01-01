للوقاية من النسيان عادات احرص عليها

يعد النسيان المتكرر من الأمور الشائعة بين مختلف الأعمار فلم تعد قاصرة على كبار السن وأحيانا ننسى أشياء ليس من البديهي التخلص منها.
نعرض لكم بعض العادات اليومية التى تساعد على علاج النسيان والوقاية منه وفقا لما جاء فى موقع “ mayoclinic” .
ممارسة الرياضة بانتظام لها فوائد معروفة لصحة القلب، وقد تساعد في منع أو إبطاء التدهور المعرفي وفى مقدمتها النسيان المتكرر
تناول وجبات منخفضة الدهون وغنية بالفواكه والخضراوات خيار صحي آخر قد يساعد في حماية الصحة المعرفية وتوقية الذاكرة .
الأحماض الدهنية أوميجا 3 جيدة مفيدة لصحة القلب والمخ وهى موجودة فى الأسماك الدهنية والمكسرات
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